法官在意柯文哲會做「這些事」 裁定書延押2個月理由曝光

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聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲等涉京華城、政治獻金案，裁定下月2日起延長羈押禁見2月。裁定指出，柯聲請調閱數量龐大偵訊光碟，也聲請傳喚為數不少的證人，合議庭已盡速審理，仍有證人待傳喚，柯等人還有勾串可能，因此有羈押必要。

裁定指出，柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗等人涉貪汙案，有無羈押原因及必要，屬事實認定問題，法院有依法裁量的職權，得就具體個案情節斟酌，他們是否成立犯罪，與法院是否羈押無必然關係。

裁定指出，柯文哲等所犯罪名，均有違背職務收賄、圖利罪等最輕本刑5年以上重罪，考量趨吉避凶基本人性本易伴隨高度逃亡可能，加上柯文哲人所涉罪數不少，如均成罪，未來刑責可能甚重，更增加柯等人逃亡的可能性。

合議庭認為，經訊問柯文哲等人後，4人均否認犯行，不過，依卷內證據資料，足以認定柯等人犯罪嫌疑重大，斟酌他們所涉罪名均為最輕本刑5年重罪、分別經檢方求處重刑，若將來經判決確定，基於畏罪心理，難謂沒有選擇逃亡以免身陷囹圄的可能。

合議庭審酌柯文哲等人的身分地位、經濟能力，有相當理由認柯文哲等人有動機潛逃海外規避審判，再依審理進度，柯等人與共犯、證人供述均有差異，辯護人更爭執證人於偵查中廉詢、偵訊筆錄的證據能力。

此外，柯文哲等人除已調閱數量龐大的偵訊錄音錄影光碟，還聲請勘驗程序，檢察官及辯護人也聲請傳喚為數不少的證人，合議庭已盡速擬定審理計畫，不過，因全案卷宗繁雜、共犯多，即便已密集交互詰問，仍有諸多證人亟待傳喚到庭。

合議庭認為，京華城、政治獻金案還需相當時間審理，且柯文哲等人自2025年1月2日羈押迄今，原羈押原因仍然存在，考量柯等人所涉犯罪情節對社會危害性不輕、於本案犯行的分工程度、國家刑罰權、被告人身自由等，如具保、限制住居無法達到防止逃亡或可能勾串的效果，裁定4人自2025年6月2日再延長羈押2月，並禁止接見、通信。

裁定說，沈慶京的辯護人提出「刑事第二次聲請具保停止羈押狀」主張沈罹患疾病有非保外治療顯難痊癒情形，此部分另行調查。

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
威京集團主席沈慶京。記者許正宏／攝影
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柯文哲 政治獻金 光碟

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