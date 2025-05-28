聽新聞
0:00 / 0:00
影／高雄分屍魔張介宗今遭求處3個死刑！ 殺人手法極端凶殘
73歲的高雄分屍魔張介宗涉嫌從去年底到今年2月陸續殺害3名婦人，還將被害人肢解分屍拋入高雄港，雖他被捕後始終否認犯案，但檢方根據相關調查跡證認定他涉案罪嫌重大，高雄地檢署今天依涉犯殺人、遺棄屍體等罪嫌對他求處3個死刑。
據檢警調查，張介宗涉嫌在去年11月29日及今年1月17日、2月2日，前後陸續殺害兄嫂張黃姓婦人、在公園結識的左營區張姓婦人及楠梓區趙林姓婦人，3名被害人遭殺害後，直接在他住處被分屍，並且陸續被他以「屍塊」形式拋到前鎮區第5船渠的高雄港水中。
雖然張介宗在去年11月就已殺害第一名被害人，不過他的殺人分屍罪行卻直到2月初，因第三名被害人趙林姓婦人的家屬報警失蹤才被揭發，且陸續查出另外2名被害人，並且在棄屍地點陸續找到被害人的屍塊，其中張黃姓婦人甚至只被找到頭顱，漂到高雄港碼頭被民眾目擊而發現。
張介宗落網後至今始終否認犯罪，但檢警根據在他屋內採驗到的被害人血跡、已經找到的凶器比對屍塊傷口，以及被害人走進張介宗住處後就「人間蒸發」未再走出來等事證，認定他殺害3名婦人罪嫌重大，且手段已達最嚴重程度，因此向法官求處3個死刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言