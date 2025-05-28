影／高雄分屍魔張介宗今遭求處3個死刑！ 殺人手法極端凶殘

73歲的高雄分屍魔張介宗涉嫌從去年底到今年2月陸續殺害3名婦人，還將被害人肢解分屍拋入高雄港，雖他被捕後始終否認犯案，但檢方根據相關調查跡證認定他涉案罪嫌重大，高雄地檢署今天依涉犯殺人、遺棄屍體等罪嫌對他求處3個死刑。

據檢警調查，張介宗涉嫌在去年11月29日及今年1月17日、2月2日，前後陸續殺害兄嫂張黃姓婦人、在公園結識的左營區張姓婦人及楠梓區趙林姓婦人，3名被害人遭殺害後，直接在他住處被分屍，並且陸續被他以「屍塊」形式拋到前鎮區第5船渠的高雄港水中。

雖然張介宗在去年11月就已殺害第一名被害人，不過他的殺人分屍罪行卻直到2月初，因第三名被害人趙林姓婦人的家屬報警失蹤才被揭發，且陸續查出另外2名被害人，並且在棄屍地點陸續找到被害人的屍塊，其中張黃姓婦人甚至只被找到頭顱，漂到高雄港碼頭被民眾目擊而發現。