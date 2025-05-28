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影／高雄分屍魔張介宗今遭求處3個死刑！ 殺人手法極端凶殘

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

73歲的高雄分屍魔張介宗涉嫌從去年底到今年2月陸續殺害3名婦人，還將被害人肢解分屍拋入高雄港，雖他被捕後始終否認犯案，但檢方根據相關調查跡證認定他涉案罪嫌重大，高雄地檢署今天依涉犯殺人、遺棄屍體等罪嫌對他求處3個死刑。

據檢警調查，張介宗涉嫌在去年11月29日及今年1月17日、2月2日，前後陸續殺害兄嫂張黃姓婦人、在公園結識的左營區張姓婦人及楠梓區趙林姓婦人，3名被害人遭殺害後，直接在他住處被分屍，並且陸續被他以「屍塊」形式拋到前鎮區第5船渠的高雄港水中。

雖然張介宗在去年11月就已殺害第一名被害人，不過他的殺人分屍罪行卻直到2月初，因第三名被害人趙林姓婦人的家屬報警失蹤才被揭發，且陸續查出另外2名被害人，並且在棄屍地點陸續找到被害人的屍塊，其中張黃姓婦人甚至只被找到頭顱，漂到高雄港碼頭被民眾目擊而發現。

張介宗落網後至今始終否認犯罪，但檢警根據在他屋內採驗到的被害人血跡、已經找到的凶器比對屍塊傷口，以及被害人走進張介宗住處後就「人間蒸發」未再走出來等事證，認定他殺害3名婦人罪嫌重大，且手段已達最嚴重程度，因此向法官求處3個死刑。

高雄老翁張介宗涉嫌殺人分屍案，檢警曾押解他回前鎮住處，重建凶案現場，大批鑑識人員進行採證，檢方針對受害婦人，已發出死亡證明書。本報資料照片
高雄老翁張介宗涉嫌殺人分屍案，檢警曾押解他回前鎮住處，重建凶案現場，大批鑑識人員進行採證，檢方針對受害婦人，已發出死亡證明書。本報資料照片

高雄港 被害人

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