交長宣布無照比照酒駕...她舉去年內湖這車禍：1年都在幹嘛

三峽上周重大車禍後，北市博愛特區日前也發生一名78歲老翁無照駕駛衝撞8人受傷。交通部長陳世凱說，將加重無照駕駛懲罰，比照酒駕累犯罰緩無上限等。議員游淑慧舉去年北市內湖就發生一名15歲少年無照駕駛釀3死，問交通部「一年都在幹嘛？」難道今天公祭、明天忘記？

游淑慧說，上周三峽重大車禍發生，交通部說要針對高齡駕駛下修年齡；日前又發生無照駕駛，交通部說要加重無照駕駛的處罰。游問，這種事故都是第一次發生嗎？當然不是。

游拿台北市內湖，去年就曾發生過一件非常嚴重的車禍，一位十幾歲少年偷開家人的車，衝撞臭豆腐攤造成3人死亡，當時就曾大聲疾呼「無照駕駛等同酒駕、公共危險？」但那重大車禍到現在快一年，交通部在幹嘛？「難道要今天公祭、明天忘記。」

游淑慧批評，無照駕駛在各國都是刑事罪，查到無照不只是扣車，還要直接拘留，甚至是先關再說。尤其酒駕可能只是偶爾發生，不過無照駕駛的人可能每天開車上路，只是不知道哪一天出事，台灣如果對於無照駕駛的處罰不足以遏阻，只是罰罰錢、無照也沒有吊銷駕照的問題，對無照駕駛的人是不會怕的。