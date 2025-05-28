林睿庠涉暗網販毒…律師揭台大學霸人生墜深淵關鍵 「一著錯，滿盤輸」

台灣大學資管系畢業生林睿庠涉創辦暗網平台專供販賣毒品，去年在美國甘迺迪機場落網。記者張宏業／翻攝 24歲台大資管系畢業生林睿庠涉創辦暗網平台專供販賣毒品，短短3年海撈30億台幣，去年在美國轉機時落網。台北地檢署查扣林在台豪宅、銀行帳戶等逾上億元資產，同時也調查林男施姓母親涉嫌洗錢罪，全案仍偵辦中。律師吳啟玄發文，從這起事件可以看出「當天賦與壓力結合，缺乏價值觀的導航，天才也可能走入深淵」。

林睿庠出身單親家庭，父母離異後由母親獨力撫養，高中時曾代表台灣贏得國際數學奧林匹亞比賽銅牌，並以低收入戶身份申請獎學金進入台大。元拓法律事務所律師吳啟玄表示，看似典型的勵志故事，卻在他於暗網創辦了一個名為「隱身市場（Incognito Market）」的毒品交易平台後變了調。

「隱身市場」被喻為「地下亞馬遜」，有上千名毒販在這個平台販售冰毒、海洛因、LSD等毒品，全球累積超過20萬用戶。「隱身市場」甚至支援多國語言與加密金流，巔峰時期月收入達500萬美金（約新台幣1.6億），林睿庠在3年內累積超過新台幣30億的不法利得，這些資金有部分流入台灣。

林睿庠於去年5月18日轉機美國紐約準備到新加坡申請研究所時，在甘迺迪機場被美國FBI逮捕。期間他從美國寫信給母親，表示自己本想「用大學四年換一生」，讓家人過上好日子，卻因錯誤選擇毀了一切，也強調自己沒有在台灣販毒，希望母親保重身體。

對此吳啟玄有感而發，這起事件不只是法律與犯罪的案例，更讓人反思，當天賦與壓力結合，缺乏價值觀的導航，天才也可能走入深淵。他認為，林睿庠「一著錯，滿盤輸，正是本案的最佳寫照」。

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