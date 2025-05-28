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林睿庠案 警：疑FBI臥底會員破獲

聯合報／ 記者廖炳棋張文馨／台北報導

林睿庠涉在暗網經營販毒網站，在美國被捕時是我國派駐加勒比海友邦聖露西亞的外交替代役男，外交部昨表示林是以資訊專長替代役身分服務。有科技偵查警官說，暗網隱密性高，林又具相關專業，可能是被FBI臥底假冒會員掌握虛擬貨幣的幣流才會落網。

科偵陳姓警官說，不法分子喜在暗網交易，有毒品、軍火、假護照、假證件、個人資料等交易，甚至有殺手委託、代客綁架、代客強姦、販售屍塊、代刨祖墳等離奇交易；台灣的暗網犯罪，最多是電腦勒索或個資交易案。

他說，在暗網拜訪一個網站至少要經過三個伺服器中繼點，這些中繼點可能跨國，即便各國間有司法互助，調閱IP等資料公文往返至少半年，三個中繼點就要一年半，但各國網站保存IP資料都沒這麼久，加上暗網網站常更改網址，想透過IP找到網站經營者或會員幾乎不可能。

他懷疑林睿庠是威脅會員繳錢，否則要公開交易資料，FBI辦案人員臥底以虛幣交付，再追蹤幣流鎖定林。

外交部發言人蕭光偉昨表示，林睿庠是以資訊專長替代役身分在駐館技術團服務，負責數位科技培訓計畫的一般、非機密性庶務工作。

蕭光偉說，林所涉案件及其個人行為，與外交替代役計畫沒有關聯，對於台美檢調機關偵辦中案件，沒有評論。

販毒 毒品 林睿庠 替代役 外交部 FBI

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