台大畢業生涉暗網販毒 母被查洗錢

台灣大學資管系畢業生林睿庠涉創辦暗網平台專供販賣毒品，去年在美國落網，他服替代役時被派至聖露西亞。記者張宏業／翻攝

台灣大學資管系畢業生林睿庠涉創辦暗網平台專供販賣毒品，去年在美國轉機時落網，台北地檢署查扣林在台豪宅、銀行帳戶等逾一億元資產，將他母親列為洗錢罪被告偵辦。近期傳出林與美方達成協議決定咬出共犯，紐約法院罕見將宣判日從本月延至九月。

檢調追查，林睿庠二○二○年成立「隱身市場」暗網平台，專門提供毒品交易，當時他年僅十九歲，以「法老王」或「法老」化名掌控運營，與其他共犯討論毒品供應商選擇及交易決策，聘員工廿四小時輪班管理網站。

網站設計商業化，圖文並茂，利用簡單圖說解釋毒品效能，吸引全球超過廿萬名毒品人口使用，更有上千名毒梟在此販毒，成為海洛因、古柯鹼、冰毒、迷幻藥LSD等毒品及冒牌處方藥品交易平台。

美方掌握，林睿庠多年前將暗網平台的架構圖，以電子郵件寄給自己，成為鎖定他是毒品暗網主嫌的關鍵。林去年五月從聖露西亞赴新加坡申請研究所，經美國紐約甘迺迪機場轉機，被美國聯邦調查局（FBI）逮捕。

北檢去年六月立案，透過法務部司法互助管道與美國檢察官保持聯繫，共享案件資源，另美國在台協會FBI人員與我國調查官也維持聯繫管道共辦，追查販毒及不法所得流向。

美方掌握林睿庠虛擬貨幣等逾億元資產，北檢去年六月指揮台北市調查處搜索林的台北市士林區天母豪宅，查扣價值六千萬元房產、存有數千萬元銀行帳戶及股票、虛擬貨幣冷錢包，金額逾一億元。

檢方追查，林睿庠為分攤風險，疑將資產陸續轉匯到外幣帳戶及施姓母親、胞弟的帳戶，其中施的帳戶金額高達四千萬餘元，懷疑施替兒子洗錢，將她列為洗錢罪被告偵辦中。

據了解，林睿庠不願提供冷錢包密碼，檢調尚無法得知虛幣總額，懷疑有其他冷錢包藏匿海外。檢方強調，毒品為萬國公罪，林若於美國服刑期滿被遣返，我國同樣可追訴網路販毒犯罪。