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柯文哲再遭延押 朱立倫錯愕憤慨：停止司法濫權

柯文哲辯不會逃亡沒有用！合議庭裁定審判中再羈押禁見2個月

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地院本月20日開庭審理民眾黨前主席涉京華城收賄圖利案，並調查柯有無再延長羈押禁見的必要，柯文哲表示，最希望他逃亡的是民進黨等，合議庭今開庭審理庭之後，裁示柯延長羈押禁見2月。

柯與同案另3名被告即威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗同樣在今年4月2日裁定審判中羈押禁見2月，合議庭今裁定沈、應、李與柯同樣自6月2日起延長羈押禁見2月，至8月1日止。

柯文哲本月20日開庭時就個人是否有必要再羈押禁見表示，國民黨已奄奄一息，民進黨希望第三勢力泡沫化，檢察官主張柯仍有羈押禁見必要，合議庭可望在月底前作裁定。

柯當時表示，他一定不會逃亡，民進黨希望第三勢力泡沫化，結局剩下藍綠對抗而已，加上國民黨奄奄一息，所以最希望他逃亡的是民進黨。

柯說，他羈押禁見迄今已9個月，民進黨動用國家機器傾全國力量辦案，他知道是針對自己而來的，李文宗與京華城案毫無關係，只不過回了鼎越開發前董事長朱亞虎簡訊，即被檢方羅織收賄罪名。

柯文哲表示，羈押中父親過世是律師告訴他的，他在告別式才見了父親最後一面，現在連父親的骨灰放在哪裡都不知道，母親的失智症也日漸嚴重，他聽審判長說審判才剛開始「我的心都涼了」。

柯表示，偵查階段的羈押他兩度不抗告，但看到起訴書嚇一跳「像小說一樣」，依案子審理進度，要問完全部證人押他十五個月可能都嫌不夠；柯說，截至目前，沒有一個人指控他收賄，相信時間久了，真相會浮現出來。

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

沈慶京 柯文哲 李文宗 收賄 應曉薇 京華城案

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