北院裁定柯文哲續押2個月 民眾黨嗆雙標：綠色權貴輕易逃亡

民眾黨前主席柯文哲。聯合報系資料照

台北地方法院審理京華城容積弊案，今天裁定台北市前市長柯文哲等人延長羈押2個月，台灣民眾黨表示，延押理由書找不到具體事證，可謂套用「萬用例稿」複製貼上，實在令人完全無法接受，對比綠色權貴一再輕易逃亡，「如此的雙標，讓人民對司法信任再度重創。」

台北地方法院晚間裁定，京華城案被告柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等4人自6月2日起延長羈押2個月，並且停止接見通信。

民眾黨稍早發布聲明表示，根據台北地方法院的延押理由書，根本找不到有必要繼續羈押柯文哲的具體事證，不僅通篇裁定充斥空洞籠統的形容詞，更可謂是套用「萬用例稿」複製貼上，一句「晦暗不明」就裁定繼續延押，嚴重違反刑事訴訟法的羈押規定，令人完全無法接受。

民眾黨指出，合議庭竟然無視前幾次的開庭，許多檢察在官偵訊時透過不正訊問引導出的筆錄記載，皆在證人交互詰問時一一被清楚呈現，完全不堪一擊，檢方甚至以證人片面臆測之詞作為起訴依據，僅憑「臆測、猜的」證詞就認定柯文哲「涉嫌重大」。

民眾黨再指，多位證人皆言「柯文哲從未針對京華城容積獎勵下指導棋，一切根據都委會審議結果，依法辦理施行公告」，既然是依法辦理，如此欲加之罪，怎能以剝奪人身自由之最劇烈手段，延押柯文哲侵害人權。

民眾黨強調，柯文哲已經多次在法庭上強調「不可能逃亡，否則台灣民眾黨就毀了」，再加上年邁老母親重病、父親後事尚待長子決定處置，更證明其不可能棄之不顧。儘管如此，台北地方法院仍舊裁定延押，一句「趨吉避凶是基本人性」即認定有逃亡之虞，對比綠色權貴一再輕易逃亡，如此雙標讓人民對司法的信任再度重創。