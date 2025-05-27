私下對話罵京華城「爛透了」遭律師質疑惡意 劉秀玲：應是在氣頭上

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，合議庭今傳喚時任都委會執行秘書的劉秀玲出庭作證。沈慶京律師拿出劉秀玲的對話紀錄「莫名其妙，我猜京華城是想嚇我」、「大家走著瞧」、「爛透了」等語，質疑劉秀玲對京華城頗有惡意，劉則否認「在氣頭上」。

劉秀玲2020年11月18日手機行事曆記載「應曉薇召見，交代京華城一定要排入年底大會」，她接受台北市議員應曉薇助理吳順民委任律師孫小萍詰問時指出，至於應曉薇有什麼考量，她就不知道了。

孫小萍問及為何時任議員徐巧芯、苗博雅等人都有要京華城的資料，與應曉薇索資有何不同？劉秀玲說，其他議員要的是電腦裡就有的紀錄，而應曉薇要的是2011年至2018年針對每位陳情人意見有無採納的分析，「與其他議員索資層級不同」。律師再問如此增加工作量是否會對議員心生怨懟，劉秀玲立即回應「會！」

威京集團主席沈慶京委任律師徐履冰反詰問提出劉秀玲與都委會前執秘邵琇珮、都委會前委員胡芳瓊的對話紀錄，指劉秀玲稱「莫名其妙，我猜京華城是想嚇我」、「大家走著瞧」、「爛透了」，並在胡芳瓊說「京華城應曉薇、林青都是爛人」時，劉回應「還有陳光雄、朱亞虎」。

徐履冰問劉秀玲是否對京華城頗有惡意？劉秀玲回應，她覺得她很無辜，1991年她都還沒有進市府，但事後監察院把她找去問，京華城先發新聞稿指名她誤導，「我也不知道為什麼會講那些話，應該在氣頭上吧」。徐履冰再問劉秀玲是否依法行政，劉則回答「是」。

劉秀玲指出，京華城以韌性城市、智慧城市、宜居城市獲取容積獎勵是「新創」的，而都委會委員最終決議通過，她身為幕僚，必須中立，她尊重都委會的決定。

庭末，審判長江俊彥指出，因調查局北機站發文詢問因另案偵查京華城土地弊案涉違反證券交易法，有意派調查官在台北看守所就訊沈慶京，問審慶京及辯護人有何意見？

徐履冰指出，沈慶京目前羈押禁見，要就訊得另外委任辯護人，也因沈禁見中，律見僅限委任的辯護人，為了維護沈的辯護權，認為北機站欲突襲式訊問請求不適當。