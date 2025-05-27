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劉秀玲答詢京華城案「表現很自然」 柯文哲：我怎會懷疑有問題？

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，合議庭今傳喚時任都委會執行秘書的劉秀玲出庭作證。柯文哲庭末表示意見指出，劉秀玲在議會接受議員質詢時，表現得很自然，「我怎麼會懷疑有問題」。

柯文哲首先和劉秀玲打招呼，「劉秀玲你好」，他擔任市長8年期間都沒有機會和劉講到話，8年工作期間辛苦了，並稱讚劉工作表現、名聲很好，而苗博雅作證稱有示警他京華城容積有問題，但劉秀玲、都發局前局長黃一平在議會接受答詢，表現得很自然，「我怎麼會懷疑有問題？」

柯文哲指出，從劉秀玲的證詞可以看出，「我沒有指示京華城任何事情」，而他的口頭禪就是「公務員以不坐牢為原則」，有什麼做不下來的事情，就在晨會報告就好，而他第二任市長任期，沒有人報告過京華城任何問題。

柯文哲說，他看過京華城案審理的逐字稿，「檢察官真的很會編故事」，這是一個眾所矚目的案件，錄音和逐字稿總會公開在大眾面前，社會大眾都會知道這個案子是怎麼辦的，「在這之前，我只能暫時忍耐」。

他說，台北市議員應曉薇沒有他的LINE，且劉秀玲收到市長室秘書的訊息，「源頭不是我」，市長室秘書傳LINE，不等於市長傳LINE，認為檢察官都用暗示、誤導的方式辦案。

應曉薇則說，她8年期間沒有打過任何一通電話、LINE給柯文哲，她是一位認真的好民代，都把公務員當自己的老師，不可能辱罵或施壓，她也沒有關說任何人。

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

議員 柯文哲 應曉薇 公務員 京華城案

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