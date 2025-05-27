影／假意受檢突高速衝撞警車 汐止警開4槍逮2通緝犯

新北市汐止警今晨巡邏時發現1輛車車牌與車身不符，攔查時48歲張姓駕駛竟衝撞警車逃逸。警員隨即對該車左前輪開4槍，張男倒車衝撞路邊車輛後棄車逃逸。警員追捕百公尺後逮捕張男及乘客鄭女等2名通緝犯並起獲毒品，詢後依法送辦。

汐止分局長安所警員今天凌晨3時許巡邏時，在汐止區新台五路與福安街口發現1輛轎車形跡可疑，經查證車牌與車型不符，警方立即趨前攔停。該車駕駛48歲張男先假意停車受檢，接著伺機加速衝撞警車逃逸，警為避免該車影響公共安全，立即對該車左前輪開了4槍，但張男卻持續倒車逃逸，最後衝撞路邊停放的車輛後棄車逃逸。

警員跑步追緝近百公尺，順利逮捕開車的張男及同車43歲鄭女，並查獲萘基甲酮近2公斤、依托咪酯煙彈4顆、安非他命、海洛因、吸食器及電子磅秤等證物。警方經查張男是毒品通緝犯，鄭女則是毒品、洗錢、侵占及公危等4項通緝犯，詢後依毒品通緝、毒品現行犯及妨害公務等罪嫌移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885