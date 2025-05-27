快訊

比政院多近6倍！監院車輛數冠五院 立委助理：李俊俋濫用不意外

88會館案外案！警涉洩密給郭哲敏遭羈押禁見 南港分局開鍘先予停職

高雄殺人棄屍共犯躲花蓮 警獲報2小時內攻堅逮捕

聽新聞
0:00 / 0:00

影／假意受檢突高速衝撞警車 汐止警開4槍逮2通緝犯

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北汐止警今晨巡邏時發現1輛車車牌與車身不符，攔查時48歲張姓駕駛竟衝撞警車逃逸。警員隨即對該車左前輪開4槍，張男倒車衝撞路邊車輛後棄車逃逸。警員追捕百公尺後逮捕張男及乘客鄭女等2名通緝犯並起獲毒品，詢後依法送辦。

汐止分局長安所警員今天凌晨3時許巡邏時，在汐止區新台五路與福安街口發現1輛轎車形跡可疑，經查證車牌與車型不符，警方立即趨前攔停。該車駕駛48歲張男先假意停車受檢，接著伺機加速衝撞警車逃逸，警為避免該車影響公共安全，立即對該車左前輪開了4槍，但張男卻持續倒車逃逸，最後衝撞路邊停放的車輛後棄車逃逸。

警員跑步追緝近百公尺，順利逮捕開車的張男及同車43歲鄭女，並查獲萘基甲酮近2公斤、依托咪酯煙彈4顆、安非他命、海洛因、吸食器及電子磅秤等證物。警方經查張男是毒品通緝犯，鄭女則是毒品、洗錢、侵占及公危等4項通緝犯，詢後依毒品通緝、毒品現行犯及妨害公務等罪嫌移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在車上查獲毒品及吸食器等證物。記者黃子騰／翻攝
警方在車上查獲毒品及吸食器等證物。記者黃子騰／翻攝
張男高速倒車逃逸。記者黃子騰／翻攝
張男高速倒車逃逸。記者黃子騰／翻攝

通緝 警車 汐止 毒品 新北

延伸閱讀

影／手下黑吃黑毒品？高雄18歲男率人痛扁 被搜出大批刀槍

新北汐止義民里捐血送烤雞 民眾冒雨排隊響應

遭通緝又攜毒…汐止男被警盤查心虛逃 沿路蛇行闖紅燈、撞警下場出爐

新北汐止新台五路二段過馬路危險 要畫綠底行穿線護童

相關新聞

劉秀玲答詢京華城案「表現很自然」 柯文哲：我怎會懷疑有問題？

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，合議庭今傳喚時任都委會執行秘書的劉秀玲出庭作證。柯文哲庭末表示意見指出...

影／假意受檢突高速衝撞警車 汐止警開4槍逮2通緝犯

新北市汐止警今晨巡邏時發現1輛車車牌與車身不符，攔查時48歲張姓駕駛竟衝撞警車逃逸。警員隨即對該車左前輪開4槍，張男倒車...

曾奪奧林匹克銅牌…台大學霸林睿庠淪毒梟 校友曝印象：就是普通人

台大畢業生林睿庠被控創辦名為「隱身 Incognito」的毒品暗網平台，去年5月在紐約甘迺迪機場遭逮。有網友起底其背景...

「京華城案」擴大 檢調兵分20路搜索中工、中石化

「京華城案」擴大，26日兵分20路搜索中工（2515）、中石化（1314）、中石化子公司鼎越開發等威京集團旗下公司，並約...

研議京華城引「血刃之災」？都委會執秘：有人說最好把我拔掉

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，今傳喚時任都委會執行秘書的劉秀玲作證；台北市議員應曉薇的辯護人針對前都發局...

柯文哲為京華城案下指導棋？ 都委會前執秘劉秀玲：市長都沒有找過我

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，合議庭今傳喚時任都委會執行秘書的劉秀玲出庭作證。劉秀玲說，「市長都沒有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。