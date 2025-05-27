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曾奪奧林匹克銅牌…台大學霸林睿庠淪毒梟 校友曝印象：就是普通人

聯合新聞網／ 綜合報導

台大高材生林睿庠涉架構暗網販毒獲利30億，去年遭美方逮捕。圖／翻攝國合會
台大高材生林睿庠涉架構暗網販毒獲利30億，去年遭美方逮捕。圖／翻攝國合會

台大畢業生林睿庠被控創辦名為「隱身 Incognito」的毒品暗網平台，去年5月在紐約甘迺迪機場遭逮。有網友起底其背景，林曾代表台灣參加亞洲國際奧林匹克數學公開賽，並奪得銅牌，且擅長資訊安全領域。有台大校友形容，林在學期間表現中規中矩，「就是一般正常人」。

林睿庠過去以資訊專長替代役的身分，前往加勒比海島國聖露西亞服役。落網前，他曾代表我國駐聖露西亞大使館，向當地約30名電信警察講授「網路犯罪與加密貨幣」，當時聖露西亞政府還讚譽此課程有助警方打擊犯罪。對此，外交部發言人蕭光偉今（27）日表示，林在駐館技術團服務，負責的是數位科技培訓計畫中一般性、非機密的庶務工作，其所涉案件與個人行為，與外交替代役計畫無涉。

根據網友翻出的LinkedIn資料，林睿庠2019年自私立復興實驗高中畢業後，進入台灣大學數學系就讀，同年便在知名金控機構的後端與區塊鏈研發部門實習。2020年轉系至資管系，2023年畢業，並於9月赴聖露西亞擔任外交部派駐的資訊替代役。

另有網友指出，林睿庠早在2013年便參加亞洲國際奧林匹克數學公開賽，獲得銅牌，進入台大時也獲得針對低收入戶設立的「事恩獎學金」。

有校友回憶，曾在大學與林修同一門課並同組報告，認為他在加密技術方面具備研究基礎，數學底子紮實，「整體感覺就像一般正常人」。

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林睿庠 替代役 大使館 外交部 台大

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