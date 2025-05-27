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「京華城案」擴大 檢調兵分20路搜索中工、中石化

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

中石化董事長陳瑞隆涉京華城土地弊案遭檢調約談。記者張宏業／攝影
中石化董事長陳瑞隆涉京華城土地弊案遭檢調約談。記者張宏業／攝影
京華城案」擴大，26日兵分20路搜索中工（2515）、中石化（1314）、中石化子公司鼎越開發等威京集團旗下公司，並約談中石化等公司的時任與現任董事長、財務主管等18名被告、4名證人到案；對此，中工、中石化26日同步重訊公告，調查局至公司搜索調查，公司將配合調查，中工、中石化營運、財務一切正常。

中石化進一步指出，中石化與子公司鼎越開發將全力配合檢調要求及協助調查，對公司營運、財務並無影響。

京華城在2001年時，當時是國內最大的球體建築，不過後來因營運不佳，公司決議在2018年委託商仲業者－戴德梁行公開標售，但因價格問題，讓該案流標三次，第四次標售底標更降至342億元。

不過京華城售地案之後改為議價，最終由威京集團旗下中石化轉投資100%的鼎越開發，以低於第四次標售底價30億元、總價272億1萬元拿下該案，引起外界譁然。

京華城交易案的決策過程不僅出現「左手換右手」方式，引起外界熱議，檢調認為，交易過程涉嫌《證交法》非常規交易、特別背信等罪嫌，26日兵分20路搜索中石化、鼎越、京華城等公司。

京華城 中石化

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