影／集團走私保育動物入台500餘隻 餵安眠藥貼人體闖關

陳姓女子針對國內地下飼寵需求組成動物走私集團，用膠帶將龜、猴、鼠、貓頭鷹等保育類動物黏貼身上，以人體夾帶方式走私入境逾500隻，每隻5000至1萬元價格販售牟利，保七總隊警方獲報展開調查，查獲陳女等7人送辦，桃園地檢依組織犯罪等罪嫌起訴6人，全案擴大偵辦中。

檢警調查，40歲陳女長期在臉書、Line等網路社群中貼文，以每趟包吃包住、2萬至3萬元報酬，高薪吸引缺錢者共組動物走私集團，去年2月起幾乎每月都派人前往泰國，每次出動兩三名團夥，與當地接頭人取得我國公告的一、二級瀕臨絕種及珍貴稀有保育類野生動物。

走私團夥取得動物後，用透明膠帶將其固定在身上，再身穿寬鬆外衣掩飾，利用綠色通道出入關，並由同行共犯於注檢時刻意不配合，吸引機場人員注意，以聲東擊西方式掩護走私者行動；為避免活體動物躁動曝光，行前還會餵食動物安眠藥，使動物入睡。

該集團將動物走私入台後，集中由主嫌陳女飼養在住處，由陳女連繫買家交易，以每隻動物5000至1萬元價格販賣牟利。若飼養期間不慎有動物死亡，陳女會連繫非法動物標本買主交易，試圖將動物經濟價值詐取殆盡；若走私過程有同夥被逮，陳女也會立刻上網徵人，將人力補上，確保走私行動持續。

保安警察第七總隊第四大隊去年初接獲相關情資，由桃園地檢署檢察官指揮偵辦，去年6月至8月間陸續執行搜捕行動，先在桃園機場查獲夾帶動物（黑尾土撥鼠2隻、印度星龜33隻、綠鬣蜥25隻、普通狨幼體2隻，共計62隻活體動物 ）入境的陳姓共犯，後續兵分八路在新北、台中、高雄等地查獲陳女等7人到案，查扣未經申准輸入的動物金手小絹猴1隻、普通狨3隻、嬰猴2隻、𦗒狐1隻。

據悉，陳女具醫護背景，遂懂得利用藥物使動物入睡，又善於觀察國內寵物飼養需求，長期視各寵物店顧客對保育類動物的詢問度，決定每次走私的動物品項，落網後對犯行坦承不諱。

警方清查，陳女等人自去年初至8月間，陸續夾帶走私烏龜、貓頭鷹、猴子、水獺、松鼠、蜥蜴、土撥鼠等10餘種動物入境，估計個體數量500餘隻不等，初估不法所得達400萬至500萬元。