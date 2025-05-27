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員警溯溪在屏東山區找棄屍地 高雄殺人案4嫌遭聲押禁見

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名林姓男子本月初遭到黃姓女藥頭夥同多人殺害棄屍於屏東山區，生前不僅被載到汽車旅館凌虐數小時，還被拋屍於山溝中，警方為找遺體，還出動大批警力溯溪朝山中搜索並逮捕多名涉案人，檢方聲押禁見黃女等4人獲准，吳男5萬交保。

檢察官複訊後，認為黃女、潘男、鄭男、林男、吳男等5 名被告涉犯殺人重罪，有逃亡、滅證及串供之虞，均向法院聲請羈押，經橋院裁定黃女、潘男、鄭男、林男羈押禁見，吳男交保5萬元。

據了解，黃姓女藥頭（38歲）曾因與死者林男（43歲）為毒品交易發生糾紛埋下嫌隙，黃女因此約林男出來談判，卻設局將他騙到汽車旅館內凌虐殺害，最後再把林男遺體從高雄載往屏東獅子鄉的山區棄屍。

檢警在20日到22日3天內陸續拘提、通知被告及證人共9人到案，除了黃女第一時間就遭羈押外，另外潘男、鄭男、林男、吳男等4名男子訊後同樣被認定涉犯殺人重罪，有逃亡、滅證及串供之虞遭聲押，除吳男以5萬元交保外，另外3男都遭羈押禁見。

檢警為找到林男遺體，搜索過程艱辛，不僅深入山區樹林地毯式搜索，途中為過溪流，大隊人馬甚至必須脫鞋拎褲，溯溪朝山中前進，21日下午才在山中一處山溝中，發現被泥土掩蓋的林男遺體。

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警方在屏東山區搜尋被殺害棄屍的被害人遺體，過程不僅要穿越樹林甚至必須溯溪。記者巫鴻瑋／翻攝
警方在屏東山區搜尋被殺害棄屍的被害人遺體，過程不僅要穿越樹林甚至必須溯溪。記者巫鴻瑋／翻攝
警方在屏東山區搜尋被殺害棄屍的被害人遺體，過程不僅要穿越樹林甚至必須溯溪。記者巫鴻瑋／翻攝
警方在屏東山區搜尋被殺害棄屍的被害人遺體，過程不僅要穿越樹林甚至必須溯溪。記者巫鴻瑋／翻攝

遺體 屏東

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