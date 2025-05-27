台大菁英淪毒梟林睿庠 天母豪宅逾億資金已查扣 林母列洗錢共犯偵辦中

台灣大學畢業生林睿庠被控創辦名「隱身Incognito」毒品暗網平台，去年5月間在紐約甘迺迪機場被捕，被控販毒、洗錢等罪。美國聯邦調查局（FBI）與台北地檢署依台美司法互助協定合作，北檢去年6月立案已查扣林睿庠在台資產，包含6千萬天母豪宅，及逾億元的銀行帳戶，同時也調查林男施姓母親涉嫌洗錢罪，全案仍偵辦中。

林睿庠在加勒比海島國聖露西亞服替代役，去年落網前，在我駐聖露西亞大使館，向該國30名電信警察演講「網路犯罪和加密貨幣」當時聖露西亞政府還讚譽此課程有助於警方打擊犯罪、追查加密貨幣技巧，林睿庠數位毒梟身分，也連累母親被列為洗錢罪共犯。

據悉，林睿庠在美落網後，FBI與我國司法互助共享案間資料，由於毒品為萬國公罪，北檢去年已立案調查追查林男洗錢管道，已查扣林睿庠在台資產，包含台北市士林區天母東路上要價6千萬元豪宅，以及其銀行帳戶逾億元資金。

檢方掌握，林睿庠為了分攤風險，疑將資產陸續轉匯到外幣帳戶及施姓母親、胞弟的帳戶，其中施姓母親帳戶金額高達4千萬餘元，檢方將林男的施姓母親列為洗錢罪被告，全案仍偵辦中。