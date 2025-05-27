台大菁英淪國際毒梟！貧戶子翻身生活奢華 買天母豪宅、4年刷2500萬

24歲台大高材生林睿庠涉架構暗網販毒獲利30億，去年遭美方逮捕。圖／聯合報系資料照（翻攝國合會）

台大資管系畢業、年僅24歲的林睿庠，曾是我國派駐加勒比海友邦聖露西亞的外交替代役男，卻於2024年5月在美國紐約甘迺迪機場轉機時，遭FBI逮捕。他被控透過暗網經營毒品交易平台「隱身」（Incognito），以「法老」（Pharoah）為化名主導運營，聘用員工24小時服務全球22萬名用戶，3年間非法交易金額高達1億美元（約新台幣32億元）。案件將在9月宣判。

據「鏡週刊」報導，林睿庠在美被逮後，調查局與美方交換情報，同步搜索林在台灣的住處，目前已查扣逾2億元不動產及大筆現金等犯罪所得。據報導，林睿庠在落網前短短4年內，靠著販毒迅速累積可觀資產，不僅豪擲6千萬元購入台北市天母德行東路的豪宅，還經常帶母親與弟弟出國旅遊、住宿五星飯店、大啖美食，並大肆採購名牌奢侈品，4年來信用卡費用就高達2,500萬元。

檢調也查出，林睿庠在銀行存有1.4億元現金，並曾轉匯7千萬元至其他美元帳戶，還匯款4千萬元至母親名下帳戶。另外，林睿庠名下還有價值逾8,600萬元的虛擬貨幣，包括比特幣、泰達幣等，被認為屬於犯罪所得均遭查扣。

辦案人員亦在其銀行保險箱內查獲現金、存摺及多個加密儲存裝置，其中1支用膠帶藏於保險箱外層底部的隨身碟，被懷疑是用來藏匿贓款的加密冷錢包帳密或助記詞的關鍵證據，目前尚未解密。

林睿庠出身單親家庭，父母離異後由母親獨力撫養，他曾自述，母親為節省開支，經常吃蘇打餅果腹，仍堅持讓兄弟倆就讀私立學校。他為了不增加母親的負擔，整天跟著吃飯糰省錢，他和弟弟努力苦讀，最終雙雙考上台大，靠獎學金與書卷獎完成學業。

據報導，林睿庠在美方證據確鑿下已認罪，並供出幕後共犯，爭取減刑。案件原訂今年3月宣判，已延至9月。他曾寄信返台，對母親表達歉意與思念，信中自責未能讓母親安享晚年，盼能早日返家。