24歲台大菁英淪暗網毒梟海撈30億 檢調搜扣2億資產查出父親是航太專家

24歲台大資管高材生林睿庠去年遭美國FBI逮捕，原因是他經營暗網向全球市場販毒，短短3年海撈30億台幣，台北地檢署近日指揮調查局搜索林男天母豪宅，查扣銀行帳戶及虛擬貨幣，金額逾2億元；調查局追查發現，林男的父親是航太領域專家，長期關懷弱勢，曾獲台大傑出校友，父子行事作風迥異，對人生道路的選擇也截然不同。

更諷刺的是，林睿庠的另個身份，是台灣邦交國聖露西亞的外交替代役男，他還曾教當地警察如何應對新型態網路犯罪，他甚至開心的將該次經歷，分享在自己的Linkedin（領英）頁面上。

去年5月21日，正在聖露西亞服役的林睿庠，請假前往新加坡，隔天驚傳在紐約甘迺迪機場遭捕，原因是他在許多罪犯出沒的暗網上，經營一個讓毒販們使用加密貨幣交易毒品的平台，並涉及洗錢等重罪，最重可能被判終身監禁，當時就已被新聞媒體報導。

檢調追查，林睿庠於2020年成立「隱身市場」毒品暗網，是專門替毒品交易的暗網平台，當時他年僅19歲，網站設計卻相當商業化，除了圖文並茂，利用簡單圖說解釋毒品效能。該網站吸引超過20萬名毒蟲使用，更有上千個毒梟在此販毒，成為海洛因、古柯鹼、冰毒、迷幻藥LSD等非法毒品及冒牌處方藥品交易平台。

據調查，林睿庠以「法老王」或「法老」化名掌控平台運營，並與其他共犯討論毒品供應商選擇及交易決策，旗下還聘員工24小時輪班管理網站。傳聞他近日與美方達成協議決定咬出共犯，紐約法院罕見決定將宣判日延期至9月，但檢調對此未與評論。

據了解，林睿庠的父母已離異，父親林攸信畢業於成大航太系、2007年拿到台EMBA 碩士，與同學創辦「全球定位股份有限公司」，開發「業務人員管理系統」軟體，再賣給企業裝在公務機，透過定位讓企業主隨時掌握業務員動向。

儘管生意很好，但林悠信認為，這樣猶如將快樂建立在他人痛苦上，2010年智慧型手機興起，他抓緊機會替各單位打造APP ，例如現在的日月潭風景導覽 、台大校園導覽，都是他所寫，有了新的理念，公司也改名為「全球社會創新股份有限公司」。

據指出，此案是法務部長鄭銘謙擔任北檢檢察長期間，透過台美司法互助緝捕國際毒梟的重要個案，去年美國國土安全調查署，針對台裔葉姓女子經營的公司展開調查，發現涉及複雜的貿易型洗錢犯罪，我方協助美國扣押葉女在台不法所得，美方將700萬美金扣押資產分享給台灣，林睿庠案將是下個指標。