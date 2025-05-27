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康橋單車環島事故重傷生脫險 家長：盼給孩子安全無虞交通環境

聯合報／ 記者王慧瑛張策／新北即時報導

康橋國際學校單車環島成年禮上月22日騎到彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞擊，造成高一顏姓男學生頭部重創，轉院到台大後，經歷手術，日前已轉出加護病房，目前在一般病房治療，持續進步中。

顏姓學生家長說，孩子相當堅強勇敢，因為腦部受損與外傷嚴重的關係，尚須一段時間靜養復健，孩子的復原是當前首要目標。但孩子經歷重大事件，必然會留下一些不可逆的傷痛，「想到孩子未來要面對的種種困難，真的讓我們痛心」。

康橋的班導師在事發後每天與受傷學生家長保持聯繫，導師、校長等人在事發後也多次到醫院探視，給學生及家長心理支持。顏姓家長提到，謝謝各方的關心，因為有各界溫暖與支持，孩子才能堅強努力的從險境中逐漸進步，目前精神狀況穩定，孩子也正向地表示希望可以趕快回校與同學相處，非常期待能早日回校園。

康橋國際學校學生單車環島成年禮車隊4月間行經彰化縣埤頭鄉彰水路時，遭毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞，造成7名學生輕重傷，警方也循線追查到上游藥頭陳男移送法辦，彰化地檢署5月7日火速依毒駕過失傷害、毒品等罪嫌將二人起訴，並分別向法院求處10年、12年重刑。

蕭男肇事前就被目擊者拍到有駕車「飄移鬼切」情況，被外界懷疑是否毒駕，警方在其車內查到含有依托咪酯成分的「喪屍煙彈」及多個毒品吸食器具，蕭嫌尿液及血液送檢後，果然呈現高濃度毒品陽性反應，犯後遭羈押禁見。

顏姓學生家長說，希望政府能夠看重酒駕、毒駕的事件，更何況是累犯，「這是我們絕不寬容與接受的事情」，希望政府認真思量這些重蹈覆轍者的問題，現今法律制度是否有達到警惕與控管效果？要避免這些人有機會再造成對他人傷害，由衷期望這個社會能給孩子安全無虞的交通環境，別再有孩子無辜受害。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

康橋國際學校學生4月單車環島，期間發生交通事故，顏姓學生昏迷指數一度只有3分，目前已脫險，轉到一般病房治療。 本報資料照片
康橋國際學校學生4月單車環島，期間發生交通事故，顏姓學生昏迷指數一度只有3分，目前已脫險，轉到一般病房治療。 本報資料照片

毒駕 康橋國際學校

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