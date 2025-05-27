豐原私托虐童案 罰141萬勒令停辦

台中市豐原區某托嬰中心爆虐童案，至少14名幼童受害，市府追查發現陳、劉、曾3名托育人員不當對待幼童，托嬰中心未及時通報，重罰超過百萬元。圖／聯合報系資料照片 台中市豐原區某私立托嬰中心爆出虐童案，陳姓托育人員涉嫌粗暴對待幼童，多達14人受害。市府昨公布裁罰結果，針對3名涉嫌施虐的托育人員及業者，共裁罰141萬元；分別禁止3名人員20年、30年內不得從事托育相關工作。

另外，市府將公告托嬰中心負責人及施虐人員姓名，並勒令托嬰中心自8月1日起停辦。

豐原某私托中心本月遭爆虐童，社會局初步調查，陳姓托育人員不當對待14名幼童，已於3月底離職；該托嬰中心後續又有7名托育人員離職，社會局持續追查，新發現劉、曾2名托育人員不當對待幼童，托嬰中心未確實通報。

社會局表示，陳姓托育人員受過專業訓練，仍多次用推、脫、拉等粗暴手法惡意對待幼童，事後推諉卸責，毫無悔意，違反兒童及少年福利與權益保障法第49條，市府裁罰最高金額60萬元，30年內禁止從事相關工作；劉、曾2名托育人員有類似不當動作，分別裁罰15萬元、14萬元，20年內禁止從事相關工作。

社會局指出，該托嬰中心多名托育人員常態性不當對待幼童，機構未及時察覺，發現後未立刻通報，違反兒少法第83條，加重裁罰40萬元；該中心負責人與其他3名托育人員得知幼童遭不當對待，沒在24小時內通報，再依延遲通報裁罰3萬元。

社會局表示，市府勒令該托嬰中心8月1日起停辦，將協助收托幼兒轉託，持續加強訪視輔導；托嬰中心負責人與陳姓、劉姓、曾姓托育人員的姓名，依法在裁罰書送達後都將對外公告，民眾可以到CRC聯合國兒童權利公約資訊網的「違反兒少法」頁面查詢。

國民黨議員邱愛珊說，市府裁罰力度足夠，制度面要持續加強，改善托嬰中心工作環境、鼓勵機構及時通報，相關裁罰應更加及時，以生嚇阻作用。

民進黨議員謝志忠指出，該托嬰中心是某機構分校，其他分校雖在第一時間切割，社會局仍應了解是否有借殼上市情形，若是重大累犯應加重處罰。