影／手下黑吃黑毒品？高雄18歲男率人痛扁 被搜出大批刀槍

18歲蘇姓男子和7手下共組販毒集團，去年9月間發現當運毒小蜜蜂的康姓男子身上有價值4萬餘元的毒品，懷疑康未送貨想黑吃黑，將康痛扁釋放，另名廖姓男子則在交易毒品時被打得頭破血流，高市刑大警方獲報蒐證，本月上旬搜索逮蘇男等8人，並查獲2把操作手槍、斧頭刀及球棒及毒品依託咪酯等物。

高市刑大偵八隊警方接獲情資，指以蘇姓男子為首的販毒集團，涉犯多起糾眾暴力持槍恐嚇、妨害自由、傷害等案件，藉故滋事以暴力毆打、拘禁或恐嚇被害人，且涉案成員係通緝犯身分，嚴重影響社會治安，於是展開蒐證調查。

警方查出，年僅18歲的蘇姓男子，行事凶狠，去年6月間，蘇男發現原本擔任運毒小蜜蜂的19歲康姓男子身上有價值4萬餘元的俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯及咖啡包等毒品，懷疑康男未將毒品送到買家手上，準備黑吃黑。

蘇男夥同吳姓男子等6男1女的手下，將康押上車拘禁在三民區民宅，一夥人持球棒痛毆康男後將其丟包，康男當時被打得頭破血流，因口渴買綠豆湯時，店家嚇到替他報警。

警方持續蒐證發現，康男被打3個月後，一名打算和蘇男交易依託咪酯毒品的20歲廖姓男子去電談條件，蘇男認為廖口氣不佳，趁毒品交易時，和手下狠K對方。

蘇男為防止毒品交易被黑吃黑，買防彈背心防身；警方在5月上旬認蒐證時機成熟，發動搜索，在三民區、燕巢等地逮獲蘇男及其6名同夥，其中吳姓和巫姓男子是通緝犯。

警方查扣2把模型操作手槍、1把空氣手槍，及斧頭刀、武士刀等9把刀械，另有6支球棒、3件防彈背心、K盤及依托咪酯煙彈1顆等物。

警方認蘇男涉案情節重大、影響治安甚鉅，將蘇男提報為治平對象；全案依組織犯罪條例、妨害自由、傷害以及違反槍砲刀械彈藥管制條例、毒品危害防制條例等罪移送高雄地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885