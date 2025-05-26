同伴用PLB求助！荷籍男溪降墜谷 空勤成功救命

特搜人員攀降下溪谷順利接觸傷者。記者黃子騰／翻攝

三名來自澳洲及荷蘭的溪降教練至台東北絲鬮溪進行溪降，荷籍男子疑因螺栓式岩釘脫落不慎墜落八公尺深溪谷，同行隊友啟動個人定位信標發報器求救；消防署、空勤總隊與台東消防局經兩天搜救救出三人，傷者送醫髖骨骨折，無生命危險。

消防署表示，廿七歲荷蘭籍男子Bram，與一對澳洲籍廿三歲、廿七歲男女，廿三日上午八時許一同至台東縣延平林道山域進行溪降訓練。垂降過程中，澳洲籍女教練先成功垂降，荷蘭籍男教練接續，垂降時固定用的螺栓式岩釘（ＢＯＬＴ）突然脫落，人當場墜落至八公尺深溪谷，腰椎受傷及髖骨骨折無法動彈。

同行二人立即啟動身上的個人定位信標（ＰＬＢ）發出求救訊號，交通部台北任務管制中心接獲後通報消防署，消防署派遣東部、南部駐地特搜人員，與台東縣消防局共廿人入山搜救，並調派空勤總隊直升機支援。

空勤直升機當天傍晚發現求救地點，成功吊掛澳洲籍女教練，但天色已晚不適合再次執行飛行吊掛，引導另二人先就地避難。

廿四日清晨，空勤直升機再度出動，地面搜救人員先抵達現場固定傷患，再配合搬運至直升機吊掛點，二人也成功脫困。

消防署說，兩天救援共出動廿名特搜人員、三架次直升機。受困者雖開啟ＰＬＢ提供救援訊息，但信號誤差範圍達二點二至十四點八公里，呼籲民眾可向第三方留守平台租用可傳遞ＧＰＳ座標及互傳衛星簡訊的GARMIN inReach裝置，才可快速傳遞正確位置及訊息，提升搜救效率。