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遭通緝又攜毒…汐止男被警盤查心虛逃 沿路蛇行闖紅燈、撞警下場出爐

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市39歲張男日前騎機車行經汐止區大同路時遇警方盤查，張男因遭通緝又攜毒心虛，竟拒檢加速闖紅燈蛇行逃逸。警員立即通報攔截圍捕並噴辣椒水將張男攔下，發現張男不但攜毒還是強盜及竊盜通緝犯，詢後依公共危險、妨害公務、毒品罪嫌送辦。

汐止分局汐止所警員17日深夜11時許巡邏行經大同路二段巷內時，見1輛機車形跡可疑，警員尾隨後確認騎士是涉及強盜及竊盜通緝的39歲張男上前攔查。不料張男見狀竟沿路蛇行違規逃逸，沿路不斷闖紅燈還蛇行逃逸，警員隨即通報線上警網實施攔截圍捕，最後在汐止區樟樹二路一帶成功將張男攔下。

不料張男竟衝撞警車後棄車徒步往巷內狂奔並想攀牆逃逸，警員立即使用辣椒水制止順利將張男壓制逮捕，並在他身上查獲安非他命1包，詢後依強盜與竊盜通緝、妨害公務、公共危險及毒品罪嫌移送法辦，並對張男沿途違規共開出11張罰單，最高將開罰93600元。

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警方將張男壓制在地。記者黃子騰／翻攝
警方將張男壓制在地。記者黃子騰／翻攝
張男沿途闖紅燈還蛇行逃逸。記者黃子騰／翻攝
張男沿途闖紅燈還蛇行逃逸。記者黃子騰／翻攝

闖紅燈 通緝 汐止 毒品

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