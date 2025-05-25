影／27歲男開註銷車還違停 拒檢逃逸8度逆向...南警亮槍上膛逮人

27歲楊姓男子昨天開著車籍已註銷的轎車違規停車，經民眾檢舉，轄區員警前往時，楊竟逕自加速駛離，員警騎車追上，楊一路蛇行、闖紅燈、逆向，最後仍遭員警追上，亮槍上膛逮人；警方楊的車內起出毒品愷他命粉末，將他依公共危險、毒品罪嫌移送偵辦。

台南市警第二分局南門派出所所長陳孟言指出，昨天下午5時許，南門所接獲110通報，中西區南門路有車輛違停；員警前往盤查時，發現車輛車籍註銷，向駕駛表示需移置保管，轎車駕駛竟趁員警停置警用機車之際，不服稽查取締逕自加速駛離。

員警立即通報車輛拒檢，從後追上尾隨，並呼喊車輛已至「西門、府前往北」、「西門、中正」 ，拒檢轎車一路蛇行、闖紅燈、8次在道路逆向行駛、2次紅燈右轉；最後開到西門路二段，因遭前方車輛阻擋而無法再逃。

員警立即上前，亮槍上膛對著車門大喊「下車、趴下、趴地板、趴下去、不要動」，轎車駕駛下車遭逮捕，員警告知「現在對你進行管束」，並在車內起出毒品愷他命粉末；警方查出，駕駛為27歲楊姓男子，全案依公共危險、毒品罪嫌移送偵辦。

警方表示，楊因違規停車、無照駕車（5年內2次）、不服稽查取締、使用註銷車輛駕車、危險駕車、闖紅燈、8次逆向行駛、2次紅燈右轉、跨越雙黃線等違規，共對他開出8萬元罰單。