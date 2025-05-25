熱熔膠、球棒打逼簽800萬本票 台中暴力討債團11人落網

台中市陳姓男子等人涉成立「眾呈」公司，替人暴力討債，去年底警方接獲兩名被害人報案，遭陳等人以熱熔膠、球棒等器械毆打成傷，逼簽本票800萬元，警方近日收網，帶回陳等涉案11人，查扣現金463萬餘元，依恐嚇取財等罪移送後，檢方命以5萬元至10萬元交保。

第二警分局執行全國同步掃黑專案，去年底時陸續接獲兩名被害人報案，遭陳姓男子（30歲）公司暴力催討賭債，經報請台中地檢署檢察官指揮後，展開調查，發現陳男綽號「阿虎」，在「眾呈」公司內擔任執行長，綽號「凱恩」的林姓男子（30歲）則為其左右手，犯下2起暴力討債案。

檢警調查，二人會穿著公司的背心，與其他共犯向被害人暴力討債，以持熱熔膠、球棒方式毆打被害人，分別逼迫簽立200萬元、600萬元本票各一張，甚至恐嚇若不還錢，將「剁手指」，二人的雙臂、後背都被打傷。

全案在今年4月中旬收網，帶回陳男等涉案11人，查扣現金463萬餘元、集團制服背心2件、被害人簽立本票、監視器主機、電腦、手機等證物，全案後依組織犯罪、恐嚇取財、傷害等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後命陳男以10萬、林男以5萬元交保候傳。