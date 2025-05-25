催油門促對方前進 女子停車場遭刺5刀

葉姓女子騎機車至台北一○一大樓地下二樓停車場，因機車道被一輛機車占據，她催油門示意對方前進，卻被對方後座的蔡姓男子持瑞士刀連戳左背五刀。葉女嚇得報案，台北市警信義分局將行凶的蔡依傷害罪現行犯移送法辦。

廿六歲葉姓女子廿一日下午二點多準備到台北一○一購物中心工作，她騎進地下二樓停車場時，發現一輛機車占據機車道，對方車輛不動，疑似在聊天，便催了兩下油門，示意對方往前。

占據機車道的機車上是一對母子，黃姓母親聽到後方的油門聲，便騎車離開去找停車位，後座的蔡姓兒子（廿四歲）先下車，疑不爽被葉女催促，下車後從右方褲袋取出一把小瑞士刀走向葉女，沒說幾句話就直接抓住葉女左手，右手持刀刺被害人左背五下。葉女流血不止，隨即求救、報警。

保全員見狀制止，停車的黃母發現兒子闖禍，也跑回現場勸阻兒子，並連聲道歉；轄區警方到場，呼叫救護車將葉女送醫，並將蔡姓男子帶回派出所詢問。葉女左背被刺五刀，其中四刀成傷，刀傷深度約四公分，送醫救治後無大礙。

蔡去年就曾經因為行車時的超車問題，「比中指」而被告，也曾在職場與同事起糾紛。

黃母表示，兒子情緒控管不佳，常失控、以暴力解決問題，當天兒子心情不好，她騎車載兒子到台北一○一，想帶他逛街散心，詎料兒子又闖禍。

蔡在警詢時說女方有罵他，才失控傷人，警方依傷害罪將他移送台北地檢署偵辦。葉女事後在社群帳號貼文，稱自己只是想準時上班，卻搞得沒辦法工作，也說事發後睡不好覺，還做惡夢。