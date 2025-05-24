「太可惡！」北市無照董座暴衝釀8傷 遭撞傷家屬怒告傷害：絕不和解
貿易公司邱姓董事長昨天無照上路，開車行經博愛特區重慶南路一段未減速直直撞，短短100公尺，追撞6車釀8傷，傷勢最嚴重是綠燈過馬路的7旬劉姓老翁，過了一天後，她女兒不忍父親被撞到腿骨折，今天怒氣沖沖跑去派出所提告過失傷害，還烙話「肇事駕駛太可惡，絕對不會和解」。
據了解，今天下午2點多，劉翁女兒突然打電話到派出所表示「我要提告」，經溝通了解，是昨天重大車禍的行人傷者家屬，劉翁女兒也在下午2點半到派出所做筆錄，過程約半小時。
據悉，劉翁女兒態度十分氣憤，認為父親被撞到右小腿骨折，病況甚至變糟，後來轉到加護病房，怒批肇事駕駛太可惡，向警察強調「我絕對不會和他（肇事駕駛）和解」，另外，也替爸爸打抱不平，稱「我爸明明是79歲，怎麼新聞報導都說是69歲」。
警方調查，邱翁昨天下午開車行經重慶南路一段，行經漢口街時突然衝撞前方行進的2輛機車，接著違規闖紅燈，衝撞綠燈正在過馬路的行人，不少人受驚嚇閃避，79歲劉姓男子無辜被撞，180度翻身、摔落在地，右小腿骨折送醫救治。
邱翁車輛持續爆衝，經過武昌街一段後，再撞上706公車及3輛轎車才停下，因撞擊力道大，邱翁車頭全毀，安全氣囊爆開，他也一度昏迷受困車內，現場民眾上前協助脫困。
消防局指出，現場8人送醫（7男1女），除較嚴重的邱翁和行人劉男，還有2名機車騎士四肢擦傷，另2名汽車駕駛胸部、腿部疼痛，還有2名公車乘客無明顯外傷。
據了解，邱翁是貿易公司董事長，主要進口日系品牌特殊鋼材料，資本額近兩億；他住懷寧街，距現場僅數百公尺遠，不排除是先擦撞2輛機車後太緊張釀禍。
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