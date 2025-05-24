台中25歲男疑毒駕 衝撞女騎士再撞燈桿…車上有K毒

台中市北屯區今中午疑似發生毒駕車禍，25歲蔡姓男子駕駛小客車高速追撞賴姓女機車騎士，釀對方重摔翻滾數圈，機車殼碎裂噴飛，蔡再自撞一旁燈桿才停下，警方在騎車上搜出K他命毒品，因蔡受傷無法呼氣酒測，先依過失傷害送辦，後續視驗尿、抽血結果，不排除朝公共危險罪嫌偵辦。

台中第五分局指出，今中午11點18分獲報軍功路一段前有車禍，經查蔡姓男子（25歲）駕駛1輛銀色小客車在外則車道直行，卻突然失控追撞前方的賴姓女騎士（61歲），釀賴重摔倒地後，蔡的車再向前衝撞路邊燈桿。

民眾行車記錄器拍下，蔡男直行從外側超車後，沒有減速就從賴女右後方高速撞擊，賴女連人帶車向右重摔，還在地上翻滾好幾圈，機車車殼也碎裂噴發飛，蔡的車則右偏撞擊燈桿才停下。

警消到場時，因蔡男傷勢不輕，第一時間無法呼氣酒測，被撞的賴女全身多處擦挫傷，酒測值為0，均送醫治療中。