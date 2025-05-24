屏縣議員郭再添入監前落跑 早有前例卻未防範...地方批評

屏東縣議員郭再添因從事非法地下匯兌案被判刑4年確定，卻在入監前落跑，引起地方譁然。郭一路走來官司不斷，之前也有落跑紀錄，此次判決前地方早就已傳出他將要落跑，司法防逃機制卻反應慢半拍，還是讓他跑了，引發地方批評。

屏檢表示，郭再添涉及非法辦理地下匯兌業務判刑4年確定，檢方19日取得判決書隨即啟動確保執行程序，執行科立即限制郭出海（已經法院限制出境），並聯繫法務部調查局台北市調查處即時掌握其動態，以利執行到案。

調查局人員20日多次前往郭的戶籍地址、服務處及其母親住處送達傳票，但皆未能與本人接觸，亦無法透過電話聯繫。因其具有中國經商背景及辦理地下匯兌的財力，評估有高度潛逃風險，遂於當日簽發拘票執行拘提。因拘提無著，23日對郭發布通緝。

對於郭成功落跑成功，地方人士表示「不意外」，並酸說「所有人都知道郭要跑了，只有司法單位不知道。」他說，郭之前早就有落跑紀錄，此次羈押獲交保後，司法單位卻未掌握其行蹤，反應慢半拍，真的應該要好好檢討。

郭再添綽號「蘋果仔」，從事普洱茶等生意成功，身價不斐，因生意遊走兩岸加上太太是大陸籍，兩岸通路及人脈都很廣。2014年時以高票當選縣議員，無黨籍參選的他事實上是資深國民黨員，國民黨也曾有意安排其參選議長但最後未成。之後他參選議員曾一屆落選，下一屆又再當選。