78歲董座無照暴衝！白衣女過馬路「1舉動」逃死 網狂讚：行人典範

邱姓男子駕駛黑色凌志轎車行經北市重慶南路一段，先撞上2輛機車，再闖紅燈撞上一名行人，最後追撞前方公車和3輛轎車，釀8人受傷。聯合報系資料照／記者翁至成翻攝 台北市博愛特區昨（23）日下午發生嚴重交通事故，一名78歲邱姓老翁無照駕駛小客車，在中正區重慶南路、襄陽路口暴衝，沿途接連撞擊2輛機車、1名行人、3輛汽車及1輛公車，釀成8人受傷。有民眾曝光行車紀錄畫面，當時有4名行人走在綠燈斑馬線上，1名白衣女子驚險逃過，另一名老翁則反應不及被撞，而女子的1動作救了她一命，也讓網友大讚。

警方調查，邱翁駕車自重慶南路行經漢口街口後突發異常，疑似因擦撞兩部機車後驚慌失控，直接違規闖紅燈衝撞武昌街上的行人，隨後再追撞停等紅燈的公車與多輛汽車，才終於停下。警方趕抵現場時，發現肇事車輛安全氣囊爆開，邱翁一度受困車內，由熱心民眾協助脫困後送醫，所幸僅受輕傷。

根據民眾的曝光行車紀錄畫面，當時有4名行人走在綠燈斑馬線上，先是一名白衣女子「向右轉頭觀看來車車況」，即時發現黑色客車暴衝，加速往前跑，才躲過一命。另外一名老翁則是反應不及遭撞上，造成右小腿骨折。

白衣女向右轉頭觀看來車車況，才讓她免於被撞。圖取自threads（@cacac_1223）。

對此，網友紛紛留言誇獎，「綠燈過馬路也要注意左右車輛，這女生很聰明」、「過馬路都要看一下旁邊，她看了，所以來的及跑」、「女生很聰明，可能最近太多此類事件所以有危機意識」、「女生厲害反應夠快」、「這女的做足了很多行人不會做的事，過馬路時眼觀四面 耳聽八方 不怕自己違規，就怕別人違規」。

警方表示，邱翁行車紀錄器早已故障，無法提供畫面；不僅如此，他生平未曾考取駕照，且已有2021年與2023年兩次無照駕駛紀錄。這次為第三度違規上路，令人譁然。更驚人的是，邱翁是某貿易股份有限公司董事長，該公司資本額高達1.9億元，此次開的即是公司名下車輛，事故發生後名片散落現場，也讓身份曝光。

警方目前依交通事故程序處理，因尚無人提出傷害告訴，將進一步釐清肇事原因與相關責任歸屬。警方強調，雖然初步研判是因擦撞驚慌誤踩油門，但無照駕駛情節重大，不排除依公共危險等罪嫌偵辦。未來也將加強博愛特區交通監控與高齡駕駛管理，以防類似事件再度發生。