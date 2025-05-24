快訊

又來！暴雨襲擊淡水捷運站 搭車見「車廂內有小溪流」

雷雨當空 台中機場上午11時56分起暫停地面作業

新台幣急升房貸族意外遭殃 都因這個房貸放款管制天條

78歲董座無照暴衝！白衣女過馬路「1舉動」逃死 網狂讚：行人典範

聯合新聞網／ 綜合報導

邱姓男子駕駛黑色凌志轎車行經北市重慶南路一段，先撞上2輛機車，再闖紅燈撞上一名行人，最後追撞前方公車和3輛轎車，釀8人受傷。聯合報系資料照／記者翁至成翻攝
邱姓男子駕駛黑色凌志轎車行經北市重慶南路一段，先撞上2輛機車，再闖紅燈撞上一名行人，最後追撞前方公車和3輛轎車，釀8人受傷。聯合報系資料照／記者翁至成翻攝
台北市博愛特區昨（23）日下午發生嚴重交通事故，一名78歲邱姓老翁無照駕駛小客車，在中正區重慶南路、襄陽路口暴衝，沿途接連撞擊2輛機車、1名行人、3輛汽車及1輛公車，釀成8人受傷。有民眾曝光行車紀錄畫面，當時有4名行人走在綠燈斑馬線上，1名白衣女子驚險逃過，另一名老翁則反應不及被撞，而女子的1動作救了她一命，也讓網友大讚。

警方調查，邱翁駕車自重慶南路行經漢口街口後突發異常，疑似因擦撞兩部機車後驚慌失控，直接違規闖紅燈衝撞武昌街上的行人，隨後再追撞停等紅燈的公車與多輛汽車，才終於停下。警方趕抵現場時，發現肇事車輛安全氣囊爆開，邱翁一度受困車內，由熱心民眾協助脫困後送醫，所幸僅受輕傷。

根據民眾的曝光行車紀錄畫面，當時有4名行人走在綠燈斑馬線上，先是一名白衣女子「向右轉頭觀看來車車況」，即時發現黑色客車暴衝，加速往前跑，才躲過一命。另外一名老翁則是反應不及遭撞上，造成右小腿骨折。

白衣女向右轉頭觀看來車車況，才讓她免於被撞。圖取自threads（@cacac_1223）。
白衣女向右轉頭觀看來車車況，才讓她免於被撞。圖取自threads（@cacac_1223）

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

對此，網友紛紛留言誇獎，「綠燈過馬路也要注意左右車輛，這女生很聰明」、「過馬路都要看一下旁邊，她看了，所以來的及跑」、「女生很聰明，可能最近太多此類事件所以有危機意識」、「女生厲害反應夠快」、「這女的做足了很多行人不會做的事，過馬路時眼觀四面 耳聽八方 不怕自己違規，就怕別人違規」。

警方表示，邱翁行車紀錄器早已故障，無法提供畫面；不僅如此，他生平未曾考取駕照，且已有2021年與2023年兩次無照駕駛紀錄。這次為第三度違規上路，令人譁然。更驚人的是，邱翁是某貿易股份有限公司董事長，該公司資本額高達1.9億元，此次開的即是公司名下車輛，事故發生後名片散落現場，也讓身份曝光。

警方目前依交通事故程序處理，因尚無人提出傷害告訴，將進一步釐清肇事原因與相關責任歸屬。警方強調，雖然初步研判是因擦撞驚慌誤踩油門，但無照駕駛情節重大，不排除依公共危險等罪嫌偵辦。未來也將加強博愛特區交通監控與高齡駕駛管理，以防類似事件再度發生。

車禍 三峽

延伸閱讀

影／此生從未考過駕照！台北市翁暴衝釀8傷　遭起底任公司董座、2次無照被逮

第3次無照！北市翁撞人車釀8傷 Cheap：等於宣示「我不在乎你死活」

毒理專家批下修換照年齡「懲罰高齡駕駛」 交通部長留言回擊

高齡駕駛肇事件數創7年最高 交長陳世凱曝1原因

相關新聞

屏縣議員郭再添入監前落跑 早有前例卻未防範...地方批評

屏東縣議員郭再添因從事非法地下匯兌案被判刑4年確定，卻在入監前落跑，引起地方譁然。郭一路走來官司不斷，之前也有落跑紀錄，...

影／按喇叭惹來無妄之災 女子101大樓停車場遭刺5刀

26歲葉姓女子21日下午前往台北101商場準備工作，她看到一對母子在機車車道停留不動，兩人在聊天，因此按了下喇叭示意對方...

疑不滿父親逼找工作 台南49歲家暴男持刀弒父後自首

台南東區昨驚傳一起疑弒父案件，49歲趙姓疑不滿父親逼他找工作，持刀將父親殺死後，打電話自首，警方據報後，通報119，趙父...

清境民宿爆槍擊 員工反應半年沒健保...遭老闆射穿胸椎

南投張姓男子在清境農場周邊經營民宿、從事高山嚮導，他僅因員工歐姓經理反應到職半年都沒勞健保，張不滿就拔槍指向他，拉扯時又...

78歲董座無照暴衝！白衣女過馬路「1舉動」逃死 網狂讚：行人典範

台北市博愛特區昨（23）日下午發生嚴重交通事故，一名78歲邱姓老翁無照駕駛小客車，在中正區重慶南路、襄陽路口暴衝，沿途接連撞擊2輛機車、1名行人、3輛汽車及1輛公車，釀成8人受傷。有民眾曝光行車紀錄畫面，當時有4名行人走在綠燈斑馬線上，1名白衣女子驚險逃過，另一名老翁則反應不及被撞，而女子的1動作救了她一命，也讓網友大讚。

啃老男持刀弒父 臨床心理師：職場不友善...有身心狀況更不易工作

台南市49歲趙姓男子昨天疑不滿父親逼他找工作，持水果刀刺殺76歲父親2刀，打電話向警方自首。擔任嘉縣市及雲林警局、國道警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。