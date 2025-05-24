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影／催油門惹來無妄之災 女子101大樓停車場遭刺5刀
26歲葉姓女子21日下午前往台北101商場準備工作，她看到一對母子在機車車道停留不動，兩人在聊天，因此催了油門示意對方讓道，黃姓婦人隨即騎去停車，但黃婦的24歲蔡姓兒子不滿，拿出小把瑞士刀，朝葉女走過去後，講沒幾句話就往葉女左肩連戳5下，葉女受傷趕緊報案。
據了解，黃母停車後回到現場，發現兒子行凶相當吃驚且無奈，她說兒子平時的情緒控管狀況不佳，才想帶他出門散心，誰知兒子竟拿刀傷人；葉女左肩被刺5刀，其中4刀成傷，刀傷深度約4公分，送醫救治後已無大礙。
警方指出，葉女當天下午2時許前往101商場要上班，騎車進入機車停車場，發現一對母子停留在機車道，兩人在聊天沒有移動；葉女催了油門，示意對方自己要停車，黃婦聽到喇叭聲，騎車離去找停車位。
蔡姓男子見母親離開疑似不爽，從右方褲袋取出一把小瑞士刀走向被害人，爭論沒幾句就戳被害人左背5下，葉女嚇傻立即報警。
警方到場後將母子二人帶回派出所，行凶蔡男偵訊時還不斷碎碎念，還說女生有罵他，他一時不爽失控傷人，警方偵訊後，依傷害罪嫌將他移送台北地檢署偵辦。
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