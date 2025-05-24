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啃老男持刀弒父 臨床心理師：職場不友善...有身心狀況更不易工作

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

臨床心理師說，目前職場仍對有身心狀況勞工尚不夠友善。示意圖/ingimage
臨床心理師說，目前職場仍對有身心狀況勞工尚不夠友善。示意圖/ingimage
台南市49歲趙姓男子昨天疑不滿父親逼他找工作，持水果刀刺殺76歲父親2刀，打電話向警方自首。擔任嘉縣市及雲林警局、國道警局心理諮詢委員的臨床心理師林姿吟說，趙男無業有身心狀況，目前職場仍對有身心狀況勞工不夠友善，造成求職碰壁或失去工作，結果更容易造成患者抗拒服藥，不願接受自己生病事實。

林姿吟說，目前職場仍對有身心狀況勞工尚不夠友善，無法針對其能力做好適性配工，導致其求職時容易碰壁或失去工作，結果更容易造成患者抗拒服藥，不願接受自己生病的事實，長久之下除了造成病情不穩定之外，也會出現經濟壓力

經濟壓力會使其就醫意願更低，若整個家庭沒有收入，經濟壓力也會使其就醫意願更低，同住家人可能面對斷炊的危機，在大家壓力都很大的情況下，平時可能彼此冷漠以對。一旦擦槍走火就容易產生劇烈衝突，尤其在目前炎炎夏日的高溫下，容易使人心浮氣躁，累積的怒氣爆發出來可能就一發不可收拾。

警方調查，趙男無業與父母同住，有多次家暴報案記錄。鄰居指出，趙男是趙家長子，疑因身心狀況長年失業，有按時服藥，母親則是有失能情況，需要他人照顧。昨下午約3時趙父講到工作，又與趙男吵架，趙涉持水果刀刺死趙父，趙母見狀驚叫、哭泣，鄰居聞聲到趙家門口，不久就發現趙家門口出現警車。

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家暴 壓力 台南

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