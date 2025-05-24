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疑不滿父親逼他找工作！台南49歲啃老男刺兩刀殺死他 母慘叫驚動鄰居

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疑不滿父親逼找工作 台南49歲家暴男持刀弒父後自首

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南東區昨驚傳一起疑弒父案件，49歲趙姓男子疑不滿父親逼他找工作，持水果刀刺殺76歲父親2刀，打電話自首，警方據報後，通報119，趙父當場死亡未送醫，據了解，他因精神狀況不穩無法夜間偵訊，預定今日問訊。

據了解，趙男無業，與父母同住，有多次家暴報案記錄。鄰居指出，趙男是趙家長子，疑因身心狀況長年失業，有按時服藥，母親則是有失能情況，需要他人照顧。

據調查，昨下午大約3點，趙父講到工作，又與趙男吵架，趙涉持水果刀刺死趙父，趙母見狀驚叫、哭泣，鄰居聞聲到趙家門口，不久就發現趙家門口出現警車。

據悉，趙男當下先打110報案，並向警方自首殺死父親，警方到場後，趙男身上還有血跡，同時，他還交代殺害父親的水果刀就在客廳，警方聞訊後，趕緊叫救護車，但救護車到場後，趙父已傷重不治。而趙男在北部工作的手足據報後，立即自北部趕回家中處理後事。

由於趙男昨天心情鬱悶，精神狀況不佳，因夜間無法偵訊，今天上午8時提訊後，警方同時也聲請檢察官相驗，進一步釐清趙父死因。

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台南東區昨驚傳一起疑弒父案件，49歲趙姓疑不滿父親逼他找工作，持刀將父親殺死後，打電話自首，警方據報後，通報119，趙父當場死亡未送醫。圖／本報資料照
台南東區昨驚傳一起疑弒父案件，49歲趙姓疑不滿父親逼他找工作，持刀將父親殺死後，打電話自首，警方據報後，通報119，趙父當場死亡未送醫。圖／本報資料照

鄰居 自首 台南

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