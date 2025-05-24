清境民宿爆槍擊 員工反應半年沒健保...遭老闆射穿胸椎

南投張姓男子在清境農場周邊經營民宿、從事高山嚮導，他僅因員工歐姓經理反應到職半年都沒勞健保，張不滿就拔槍指向他，拉扯時又擊中歐脖子，子彈貫穿氣管、胸椎，釀歐下肢偏癱無力；法院一、二審都依槍砲、殺人未遂罪判張9年，仍可上訴。

檢警調查，張男持有手槍、子彈藏放在民宿房間，2023年8月6日在房間門外和歐姓經理討論經營民宿問題心生不滿，竟雙手持槍指向對方，歐見狀也抓住手槍試圖避免遭槍擊，2人拉扯過程張擊發，子彈自歐脖子左側射進胸腔，貫穿氣管、擊破第一節胸椎，並卡在隔腔右側內。

張男見員工遭他開槍擊中倒地，立刻到民宿餐廳呼救，包括張男弟弟、其他員工趕緊叫救護車，並陪同到醫院救治，警方接獲醫院通報有人遭槍擊，張也向警方自首、交出槍彈。歐男則因子彈貫穿，造成第1胸脊髓神經受損，致右側下 肢偏癱無力，已達重傷害程度。

南投地院一審時，張男僅就持有槍彈部分坦承，否認殺人未遂，辯稱是歐在房間內發現槍彈，自行取槍把玩時擊中自己脖子。歐男證稱，當天和張表示自己已到民宿任職半年，但張仍沒替他保勞健保，還有相關經營糾紛，彼此談的不開心，張就突然拔槍，自己遭擊中就失去意識。

一審查，歐當時在急診時，經護理師提供紙筆，歐就以文字寫下是遭「老闆」開槍射擊，另比對彈道、相關證詞，不採信張辯詞。

一審審酌，張因民宿經營、勞健保問題，就持槍射擊歐，造成他右下肢偏癱無力，依非法持有非制式手槍罪、殺人未遂罪，各判他3年10月、7年，應執行9年，併科罰金5萬元。