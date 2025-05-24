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78歲老翁無照肇事8傷 律師批「把城市當成試煉場」：應依殺人未遂偵辦

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

78歲邱姓老翁昨天涉嫌無照駕車肇事，造成8人送醫，猶如三峽老翁暴衝撞行人翻版。律師王翼升在Threads社群平台評論該起車禍，他表示，這絕不是單純的交通事故

王翼升表示，78歲無照老翁，一輩子沒考過駕照，卻能毫無阻礙地在街上疾駛。在台北市區闖紅燈暴衝，橫掃行人、機車、公車，8人倒地。「把別人生命當作無所謂？肇事者在市區中高速飆車，已非一般過失可比」。

王翼升說，除非邱姓老翁有合理原因，否則其行為本質上，是「明知有可能奪人性命，卻依然照幹不誤」；這已經超越過失，是一種「即使撞死人也沒差」的心態。

「他不是誤踩油門，是完全無資格開車，卻還敢開上路，把城市當成試煉場，把人命當成代價」。王翼升表示，刑法所說的「不確定故意」，也就是「明知可能致死仍放任結果發生」。縱使未造成死亡，也應該依刑法第271條「殺人未遂罪」偵辦，不能輕輕放過。這種行為，跟拿著武器衝進人群有什麼不同？靜待調查結果。

78歲邱姓老翁昨天涉嫌無照駕車肇事，該起事故共8人受傷。記者翁至成／翻攝
78歲邱姓老翁昨天涉嫌無照駕車肇事，該起事故共8人受傷。記者翁至成／翻攝
78歲邱姓老翁昨天涉嫌無照駕車肇事，該起事故共8人受傷。記者翁至成／翻攝
78歲邱姓老翁昨天涉嫌無照駕車肇事，該起事故共8人受傷。記者翁至成／翻攝

駕照 闖紅燈 交通事故

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