78歲老翁無照肇事8傷 律師批「把城市當成試煉場」：應依殺人未遂偵辦

78歲邱姓老翁昨天涉嫌無照駕車肇事，造成8人送醫，猶如三峽老翁暴衝撞行人翻版。律師王翼升在Threads社群平台評論該起車禍，他表示，這絕不是單純的交通事故。

王翼升表示，78歲無照老翁，一輩子沒考過駕照，卻能毫無阻礙地在街上疾駛。在台北市區闖紅燈暴衝，橫掃行人、機車、公車，8人倒地。「把別人生命當作無所謂？肇事者在市區中高速飆車，已非一般過失可比」。

王翼升說，除非邱姓老翁有合理原因，否則其行為本質上，是「明知有可能奪人性命，卻依然照幹不誤」；這已經超越過失，是一種「即使撞死人也沒差」的心態。