北市78歲男無駕照 暴衝撞多車 傷8人

事發畫面曝光，只見邱男駕駛黑色凌志轎車未減速，闖紅燈穿越路口，先撞上一名行人，再追撞前方公車和轎車，釀8人受傷。記者翁至成／翻攝

78歲邱姓老翁昨天開公司車行經北市博愛特區時，未減速衝撞前方2輛機車及行人，最後撞上前方公車和三輛汽車才停下，共釀8人送醫，現場滿目瘡痍，猶如三峽老翁暴衝撞行人翻版；警方查出他未有考駕照紀錄，更有2次無照駕駛，行徑惡劣。

邱妻昨表示，丈夫持有國際駕照，之前都在美國留學、念書，後來才回來台灣，「但他覺得台灣駕照很難考」才沒去考照。

據了解，邱翁是貿易公司董事長，主要進口日系品牌特殊鋼材料，資本額近兩億；他住懷寧街，距現場僅數百公尺遠，不排除是先擦撞兩輛機車後太緊張釀禍。

警方調查，邱翁昨下午開車行經重慶南路一段，行經漢口街時突然衝撞前方行進的2輛機車，接著違規闖紅燈，衝撞綠燈正在過馬路的行人，不少人受驚嚇閃避，69歲劉姓男子無辜被撞，180度翻身、摔落在地，右小腿骨折送醫救治。

邱翁車輛持續爆衝，經過武昌街一段後，再撞上706公車及3輛轎車才停下，因撞擊力道大，邱翁車頭全毀，安全氣囊爆開，他也一度昏迷受困車內，現場民眾上前協助脫困。

消防局指出，現場8人送醫（7男1女），除較嚴重的邱翁和行人劉男，還有2名機車騎士四肢擦傷，另2名汽車駕駛胸部、腿部疼痛，還有2名公車乘客無明顯外傷。

邱翁送醫後狀況好轉，員警對他酒測排除酒駕，但查出他沒有駕照，且從無考照紀錄，並在2021年、2023年被查獲2次無照駕駛。針對爆衝原因，邱翁供稱「完全不記得」，連員警詢問「當時開車要去哪？」他說「全忘了」，態度讓員警傻眼。

儘管邱男車上行車記錄器壞掉，但員警根據路口監視器畫面及其他車輛記錄器，均清楚拍下肇事經過，詢後依車禍事故流程處理。

邱翁妻子趕赴醫院關心，不解丈夫車子明明很新，為什麼煞車煞不住，她擔心衝撞會有腦出血疑慮，選擇留院觀察。

至於新北三峽3死12傷車禍，12歲重傷的張姓女童仍在加護病房觀察。