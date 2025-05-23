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北市無照翁撞6車釀8傷…這1物蓋在油門上 暴衝原因仍待釐清

涉地下匯兌入監前落跑了 屏東縣議員郭再添遭通緝

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

無黨籍屏東縣議員郭再添因涉及非法辦理新台幣與人民幣之地下匯兌，19日遭判有期徒刑4年確定，預計今(23日)入監，沒想到屏東地檢署20日送傳票給他時找不到人，確定人已經落跑，檢方因此今日正式發布通緝

屏檢指出，19日最高法院判刑確定後，郭再添預計23日入監，沒想到檢方20日送傳票時，在住處與服務處都未發現本人，傳票無法送達。檢察官隨即開拘票，期限至22日，今日調查員回報拘提無著，即依法發布通緝。

郭再添2017年5月起申辦華南銀行和第一銀行帳戶，作為收受台灣資金與大陸間的地下匯兌帳戶，辦理新台幣與人民幣匯兌業務，合計從事地下匯兌達新台幣1358餘萬元。

郭雖辯稱款項是買賣普洱茶跟石斑魚的貨款，卻因他無法提出訂單、交易明細等證明，且否認犯罪，一審判處有期徒刑4年，二審維持原判，上訴最高法院19日駁回，判刑定讞，必須服刑。

郭再添涉及多件司法案件，包括2022年選舉期間與陸籍太太，涉嫌以中資引進未經核准輸入的蓮花清瘟膠囊及快篩；亦涉嫌夥同多人恐嚇包圍候選人服務處，違反反滲透法、藥事法及選罷法等罪嫌；因此地方早就傳出郭將逃亡訊息，也在此次判決確定後「正式落跑」。

屏東縣議員郭再添。聯合報系資料照
屏東縣議員郭再添。聯合報系資料照

通緝 屏東縣 地下匯兌

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