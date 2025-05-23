北市無照翁撞6車8傷…腳踏墊翻起蓋在油門上 暴衝原因仍待釐清

貿易公司邱姓董事長今天無照上路，開車行經博愛特區未減速直直撞，短短100公尺，追撞6車釀8傷，傷勢最嚴重是綠燈過馬路的6旬老翁，腿被撞到骨折。外界傳出邱翁被救出時，駕駛座腳踏墊位移蓋在油門上，油門疑似被卡住，稍早照片曝光，只見腳踏墊確實蓋在油門上，但是否「卡住油門」，員警無法斷言，也可能是衝撞後翻起。

據了解，邱翁在醫院製作警詢筆錄時，面對員警詢問包含事發經過等問題，都回答「不知道」、「不清楚」，絲毫沒有解釋，甚至提到煞車二字，也因此製作筆錄相當快速，不消十幾分鐘就做完。

有報導指出，邱翁被救出時，駕駛座的腳踏墊位移蓋在油門上，油門疑因此被卡住，導致暴衝；根據現場拍攝照片，只見確實蓋在油門上，是否「卡住油門」，員警無法斷言，但懷疑可能只是衝撞後翻起蓋上。