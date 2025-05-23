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北市7旬董座無照撞人車釀8傷 董娘稱尪有美駕照：台灣很難考

2賊偷娃娃機竟衝撞逃逸 高警朝車開槍1竊賊腹部中彈

北市7旬董座無照撞人車釀8傷 董娘稱尪有美駕照：台灣很難考

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

78歲邱姓老翁是某貿易公司董事長，今天無照上路，開車行經博愛特區，未減速直直撞，短短100多公尺，先後擦撞兩輛機車、一名行人，最後撞上前方停等紅燈的一輛公車和三輛汽車才停下，釀8傷。邱翁警詢時衝稱「都不記得了」，稍早有媒體在醫院訪問到邱翁妻子，她供稱丈夫在美國有駕照，話鋒一轉說，台灣的駕照太難考。

邱翁的妻子在醫院內接受媒體報導指稱，丈夫3月的時候不舒服，是有做完胃繞道手術，但最近都正常，沒有不舒服，至於丈夫今天早上確實是有去公司，但待一下就回來了，原本是有想說搭計程車就好，可能「他覺得他自己還可以開車」。

記者詢問為何沒有駕照？邱翁的妻子稱，丈夫是持有國際駕照，強調之前丈夫都在美國留學、唸書，後來才回來台灣，「但他覺得台灣駕照很難考」。

邱姓男子今天駕駛黑色凌志轎車，先撞上2輛機車，再闖紅燈撞上1名行人，最後直直撞上前方停等紅燈的公車和3輛轎車才停下，共釀8人受傷。記者翁至成／翻攝
邱姓男子今天駕駛黑色凌志轎車，先撞上2輛機車，再闖紅燈撞上1名行人，最後直直撞上前方停等紅燈的公車和3輛轎車才停下，共釀8人受傷。記者翁至成／翻攝

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