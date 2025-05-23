第3次無照！北市翁撞人車釀8傷 Cheap：等於宣示「我不在乎你死活」

台北市重慶南路一段23日發生車輛疑不明原因失控暴衝車禍，警消獲報到場處理，現場交通一度受阻，拖吊車將事故車輛陸續拖離。中央社

78歲邱姓老翁今天無照開車上路，在北市博愛特區內不明原因衝撞，先後碰撞2輛機車、1名行人、3輛汽車及1輛公車，共釀8人受傷。根據警方清查發現，邱翁早在2021年、2023年被查獲2次無照駕駛；意即這次是第三次無照違規上路被抓。

邱翁無照駕駛整整被抓過三次，也讓讓網紅Cheap忍不住發文怒批這等於公開宣示「我不在乎你死活」。

Cheap表示，邱翁的駕照不是「沒考過」，是根本沒想過要守法，一輛車交到這樣的人手裡，等於給企鵝一把槍，你不知道牠會不會開火，但你知道情況絕對不好。這種人給他開車，本質上和扔手榴彈進人群差不多。

Cheap說，開車就像持槍，沒執照還敢開，等於公開宣示「我不在乎你死活」，那車當然要沒收，不沒收是等他下次再開嗎？