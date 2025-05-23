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台中鷹架倒塌釀2死2傷 建商致歉：疑拆除施工架操作不當

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市南區福田路、福田二街建案「登陽大地悅章」今上午傳出工安意外，2名工人自13樓高鷹架墜落喪命，另有2工人遭砸傷。登陽建設晚間發聲明表示，第一時間與相關技師研判，事故疑與拆除施工架操作不當有關，已責成技師與監造團隊，重新檢視流程，對所有在建工地展開安全總體檢。

公司說，對罹難者家屬致以最沉痛的哀悼，並進行補償作業，願傷者早日康復，公司第一時間啟動緊急應變機制，全面檢視現場工安，並配合市府、勞檢、都發局等單位調查，絕不推卸責任。

登陽建設說，將強化教育訓練，杜絕類似憾事。公司現已成立專責小組，持續與罹難者家屬保持聯繫，協助撫卹、慰問及相關支援；這起意外對家屬與同仁都是沉重打擊，對每一位在工地努力的夥伴心懷敬意，也深切自省，絕不卸責。

對於事件造成的社會不安，我們再次致歉，並將以最嚴肅態度承擔全部責任，確保安全成為每一座工地的日常。

台中市南區福田路、福田二街建案「登陽大地悅章」今上午傳出工安意外，2名工人自13樓高鷹架墜落喪命、1樓2人遭砸傷。記者曾健祐／攝影
台中市南區福田路、福田二街建案「登陽大地悅章」今上午傳出工安意外，2名工人自13樓高鷹架墜落喪命、1樓2人遭砸傷。記者曾健祐／攝影

教育訓練 工安 工人

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