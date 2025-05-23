快訊

北市7旬董座無照撞人車釀8傷 董娘稱尪有美駕照：台灣很難考

2賊偷娃娃機竟衝撞逃逸 高警朝車開槍1竊賊腹部中彈

聽新聞
0:00 / 0:00

三峽暴衝翻版！北市7旬無照翁直直衝撞飛行人 推託「我全忘了」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

今天下午78歲邱姓男子無照上路，開凌志轎車行經台北市中正區重慶南路一段與衡陽路口，竟不明原因闖紅燈直直撞，先撞上一名行人，再追撞前方停等紅燈的汽車和公車，現場「5車瞬間擠在一起」，場面混亂。稍早監視器畫面曝光，只見邱男完全沒看路，直到撞上前面的車輛才停下，衝撞情況仿佛日前才發生的三峽車禍

畫面可見，邱男駕駛的黑色車輛闖紅燈，當時不少行人見綠燈正要穿過路口，有人機警發現異狀跑開，但一名男子沒有躲過，當場遭撞，直接180度翻身、後腦勺著地，成為唯一被撞的行人。

警方今天下午2點多獲報趕抵，肇事駕駛邱男因大力衝撞，安全氣囊爆開，一度受困駕駛座內，經現場民眾協助脫困後送醫，僅擦挫傷，沒有生命危險。

警方指出，邱男無照駕駛，生平從未考過駕照，當下對他酒測，排除酒駕情況；邱男警詢時，針對事發經過推拖「我都忘了、不記得了」，目前尚未有人提出傷害告訴，製作筆錄後，依車禍事故流程處理。

消防局指出，現場8人受傷送醫，為7男1女，傷者分別為肇事邱男，右腰痛、左臉腫，意識清醒，送中興；劉姓男行人（69歲），右小腿骨折，意識清醒，送台大；林姓男騎士（45歲），意識清醒，送中興。

另高姓男騎士（52歲），四肢擦傷，意識清醒，送馬偕；李姓汽車駕駛（60歲），左胸疼痛，意識清醒，送台大；陳姓汽車駕駛（42歲），左腳疼痛，意識清醒，送中興；公車呂姓男乘客（70歲）、公車包姓女乘客（60歲），皆無明顯外傷，意識清醒，送和平。

事發畫面曝光，只見邱男駕駛黑色凌志轎車未減速，闖紅燈穿越路口，先撞上一名行人，再追撞前方公車和轎車，釀8人受傷。記者翁至成／翻攝
事發畫面曝光，只見邱男駕駛黑色凌志轎車未減速，闖紅燈穿越路口，先撞上一名行人，再追撞前方公車和轎車，釀8人受傷。記者翁至成／翻攝
事發畫面曝光，只見邱男駕駛黑色凌志轎車未減速，闖紅燈穿越路口，先撞上一名行人，再追撞前方公車和轎車，釀8人受傷。記者翁至成／翻攝
事發畫面曝光，只見邱男駕駛黑色凌志轎車未減速，闖紅燈穿越路口，先撞上一名行人，再追撞前方公車和轎車，釀8人受傷。記者翁至成／翻攝
事發畫面曝光，只見邱男駕駛黑色凌志轎車未減速，闖紅燈穿越路口，先撞上一名行人，再追撞前方公車和轎車，釀8人受傷。記者翁至成／翻攝
事發畫面曝光，只見邱男駕駛黑色凌志轎車未減速，闖紅燈穿越路口，先撞上一名行人，再追撞前方公車和轎車，釀8人受傷。記者翁至成／翻攝
事發畫面曝光，只見邱男駕駛黑色凌志轎車未減速，闖紅燈穿越路口，先撞上一名行人，再追撞前方公車和轎車，釀8人受傷。記者翁至成／翻攝
事發畫面曝光，只見邱男駕駛黑色凌志轎車未減速，闖紅燈穿越路口，先撞上一名行人，再追撞前方公車和轎車，釀8人受傷。記者翁至成／翻攝
事發畫面曝光，只見邱男駕駛黑色凌志轎車未減速，闖紅燈穿越路口，先撞上一名行人，再追撞前方公車和轎車，釀8人受傷。記者翁至成／翻攝
事發畫面曝光，只見邱男駕駛黑色凌志轎車未減速，闖紅燈穿越路口，先撞上一名行人，再追撞前方公車和轎車，釀8人受傷。記者翁至成／翻攝
事發畫面曝光，只見邱男駕駛黑色凌志轎車未減速，闖紅燈穿越路口，先撞上一名行人，再追撞前方公車和轎車，釀8人受傷。記者翁至成／翻攝
事發畫面曝光，只見邱男駕駛黑色凌志轎車未減速，闖紅燈穿越路口，先撞上一名行人，再追撞前方公車和轎車，釀8人受傷。記者翁至成／翻攝
事發畫面曝光，只見邱男駕駛黑色凌志轎車未減速，闖紅燈穿越路口，先撞上一名行人，再追撞前方公車和轎車，釀8人受傷。記者翁至成／翻攝
事發畫面曝光，只見邱男駕駛黑色凌志轎車未減速，闖紅燈穿越路口，先撞上一名行人，再追撞前方公車和轎車，釀8人受傷。記者翁至成／翻攝
事發畫面曝光，只見邱男駕駛黑色凌志轎車未減速，闖紅燈穿越路口，先撞上一名行人，再追撞前方公車和轎車，釀8人受傷。記者翁至成／翻攝
事發畫面曝光，只見邱男駕駛黑色凌志轎車未減速，闖紅燈穿越路口，先撞上一名行人，再追撞前方公車和轎車，釀8人受傷。記者翁至成／翻攝

駕照 闖紅燈 車禍 行人 無照駕駛

延伸閱讀

三峽車禍議員拋「家長接送區」 交通局有解方

暴衝畫面曝！北市無照7旬翁闖紅燈8人傷 警：生平從未考駕照

影／三峽3死12傷車禍肇事翁原定今3度手術 妻失聯？警證實誤傳

三峽重大車禍 土城醫院2學童復原中轉普通病房

相關新聞

北市7旬董座無照撞人車釀8傷 董娘稱尪有美駕照：台灣很難考

78歲邱姓老翁是某貿易公司董事長，今天無照上路，開車行經博愛特區，未減速直直撞，短短100多公尺，先後擦撞兩輛機車、一名...

不是首次幹壞事！北市翁暴衝釀8傷 遭起底任公司董座、2次無照被逮

78歲邱姓老翁今天無照開車上路，在北市博愛特區內不明原因衝撞，先後碰撞2輛機車、1名行人、3輛汽車及1輛公車，共釀8人受...

第3次無照！北市翁撞人車釀8傷 Cheap：等於宣示「我不在乎你死活」

78歲邱姓老翁今天無照開車上路，在北市博愛特區內不明原因衝撞，先後碰撞2輛機車、1名行人、3輛汽車及1輛公車，共釀8人受...

三峽暴衝翻版！北市7旬無照翁直直衝撞飛行人 推託「我全忘了」

今天下午78歲邱姓男子無照上路，開凌志轎車行經台北市中正區重慶南路一段與衡陽路口，竟不明原因闖紅燈直直撞，先撞上一名行人，...

台中鷹架倒塌釀2死2傷 建商致歉：疑拆除施工架操作不當

台中市南區福田路、福田二街建案「登陽大地悅章」今上午傳出工安意外，2名工人自13樓高鷹架墜落喪命，另有2工人遭砸傷。登陽...

影／金門再現偷渡客！陸籍男泳渡闖大膽島遭活逮 海巡疑中共陰謀

繼520出現大陸偷渡客，金門海巡隊今天上午再度攔截一起陸籍男子意圖偷渡登陸大膽島，遭第十二巡防區所屬第九（金門）海巡隊P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。