影／金門再現偷渡客！陸籍男泳渡闖大膽島遭活逮 海巡疑中共陰謀
繼520出現大陸偷渡客，金門海巡隊今天上午再度攔截一起陸籍男子意圖偷渡登陸大膽島，遭第十二巡防區所屬第九（金門）海巡隊PP-10083艇發現並即時逮捕，立即將該男逮捕押返料羅港調查，全案報請金門地檢署指揮偵辦，依入出國及移民法第74條、兩岸條例第10條及要塞堡壘地帶法第10條等規定，將處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。
金門海巡隊表示，金門大膽島距中國廈門僅2.38浬（約4.4公里），位置敏感、反應時間短，面對中國持續進行的「灰帶」襲擾行動，海巡署強調，已整合岸海監控能量，強化對海上小型目標及海警船動態的偵蒐與應對能力，包括本月20日也曾有兩名中國人士以保麗龍浮板試圖偷渡至二膽島，皆在第一時間遭攔截。
海巡署強調，頻繁發生的偷渡事件恐非單一行為，疑似中共運用低成本「認知作戰」手法擾亂台灣民心士氣，海巡單位不排除其背後具有政治動機。面對持續升高的對岸灰色地帶挑釁，台灣將強化岸海勤務及科技偵蒐系統建設，以守護國土安全與區域穩定。
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