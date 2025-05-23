他稱不滿洗牙太痛狂揍女牙醫逾20拳 「滿手血」逃逸畫面曝光

21歲男子周子鈞19日至北市松山區某牙醫就診，不滿「洗牙太痛」，失控暴打沈姓女醫師，沈女眼窩骨折、鼻血狂流，周男犯後滿手鮮血逃離現場，至松山派出所自首。檢警追查發現原因不單純，周男不僅預謀犯案，背後更疑涉千萬借貸，訊後依殺人未遂聲請羈押禁見獲准，持續偵辦背後教唆主嫌。

事發影像畫面曝光，只見周男原本坐在診療椅上接受牙醫洗牙，突然搖頭示意不舒服，大喊「太痛了啦」，下一秒起身轉向牙醫沈女揮拳毆打，瞄準臉部狂毆超過20拳，沈女不堪被打頻頻退後，周男不斷罵髒話、三字經洩憤。

期間牙醫診所內，有一名冷氣清潔員在場，聽聞尖叫聲查看，上前制止喊「不要這樣子好不好？」周男回喊「我很痛啊！」清潔員見他沒有停手意圖，雙手環抱周男，再喊「好了可以了！」周男才勉強停止揮拳。

不過詫異的是，清潔員雖然掏出手機打110報警，但並未留在現場，反而走出室外，頓時室內徒留被害者沈女和周男2人，周男又情緒失控，抄起電腦螢幕砸向沈女，沈女滿臉血，哀情的喊「（冷氣）師傅救我」躲開，周男再補上數拳，並推倒女牙醫，女牙醫趁隙從大門逃出。

松山警方指出，中崙派出所19日早上9點55分獲報，10點10分到場，不見犯嫌周男身影，先協助沈女送醫治療，沈女臉部受傷、不斷流血，但送醫後無大礙。

警方正要擴大追查周男動向，不久後接獲鄰近松山派出所通報，周男已自行投案，中崙派出所員警趕至松山派出所，依醫療法、刑法傷害罪準現行犯逮捕周男。