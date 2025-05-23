快訊

桃園喜來登對面…房屋銷售中心陷火海 急派15車38人救援

暴衝畫面曝！北市無照7旬翁闖紅燈8人傷 警：生平從未考駕照

不只哈佛！川普政府對名校再出招 控哥大違法「故意漠視猶太生」

聽新聞
0:00 / 0:00

他稱不滿洗牙太痛狂揍女牙醫逾20拳 「滿手血」逃逸畫面曝光

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

21歲男子周子鈞19日至北市松山區某牙醫就診，不滿「洗牙太痛」，失控暴打沈姓女醫師，沈女眼窩骨折、鼻血狂流，周男犯後滿手鮮血逃離現場，至松山派出所自首。檢警追查發現原因不單純，周男不僅預謀犯案，背後更疑涉千萬借貸，訊後依殺人未遂聲請羈押禁見獲准，持續偵辦背後教唆主嫌。

事發影像畫面曝光，只見周男原本坐在診療椅上接受牙醫洗牙，突然搖頭示意不舒服，大喊「太痛了啦」，下一秒起身轉向牙醫沈女揮拳毆打，瞄準臉部狂毆超過20拳，沈女不堪被打頻頻退後，周男不斷罵髒話、三字經洩憤。

期間牙醫診所內，有一名冷氣清潔員在場，聽聞尖叫聲查看，上前制止喊「不要這樣子好不好？」周男回喊「我很痛啊！」清潔員見他沒有停手意圖，雙手環抱周男，再喊「好了可以了！」周男才勉強停止揮拳。

不過詫異的是，清潔員雖然掏出手機打110報警，但並未留在現場，反而走出室外，頓時室內徒留被害者沈女和周男2人，周男又情緒失控，抄起電腦螢幕砸向沈女，沈女滿臉血，哀情的喊「（冷氣）師傅救我」躲開，周男再補上數拳，並推倒女牙醫，女牙醫趁隙從大門逃出。

松山警方指出，中崙派出所19日早上9點55分獲報，10點10分到場，不見犯嫌周男身影，先協助沈女送醫治療，沈女臉部受傷、不斷流血，但送醫後無大礙。

警方正要擴大追查周男動向，不久後接獲鄰近松山派出所通報，周男已自行投案，中崙派出所員警趕至松山派出所，依醫療法、刑法傷害罪準現行犯逮捕周男。

周男警詢時供稱「洗牙太痛」才會犯案，但檢警調查發現不單純，周男不僅刪光手機的對話紀錄，還刻意改換車牌到場，且在診所營業前，提前半小時在外等候；另外，該間牙醫診所經營人沈女，4月曾因不堪「黑衣人」登門協調千萬元債務報警，懷疑2者有所關聯，複訊後向法院聲押禁見獲准，專案小組持續清查背後教唆主嫌。

沈女眼窩骨折、鼻血狂流，周男犯後滿手鮮血逃離現場，至松山派出所自首。記者翁至成／翻攝
沈女眼窩骨折、鼻血狂流，周男犯後滿手鮮血逃離現場，至松山派出所自首。記者翁至成／翻攝

牙醫 失控 冷氣

延伸閱讀

「小牙醫」批：藍綠大罷免刀刀見骨 遇波波牙醫大和解

北市牙醫遭毆遭傳議員涉案？ 許淑華發律師函：與事實不符

洗牙暴打女牙醫 21歲男涉重傷害未遂等罪聲押禁見

影／竹聯靜安會為錢尋仇？壯男爆打女牙醫疑與千萬債務有關

相關新聞

影／金門再現偷渡客！陸籍男泳渡闖大膽島遭活逮 海巡疑中共陰謀

繼520出現大陸偷渡客，金門海巡隊今天上午再度攔截一起陸籍男子意圖偷渡登陸大膽島，遭第十二巡防區所屬第九（金門）海巡隊P...

他稱不滿洗牙太痛狂揍女牙醫逾20拳 「滿手血」逃逸畫面曝光

21歲男子周子鈞19日至北市松山區某牙醫就診，不滿「洗牙太痛」，失控暴打沈姓女醫師，沈女眼窩骨折、鼻血狂流，周男犯後滿手...

玉井死傷車禍 Cheap批缺1設計害行人走在路中央：這是什麼第三世界？

近期接連發生多起行人死傷車禍，台南玉井日前有夫妻散步，卻遭暴衝的廂型車撞上，造成1死1傷悲劇。關注交通安全的百萬網紅「C...

影／台中重大工安意外 鷹架倒塌2工人10樓墜地

台中市驚傳工安意外，今天上午九點多，位於福田路及福田二街路口一處建築搭設鷹架疑因載重過重倒塌，兩名正在施工的工人從十樓高...

台中建案工人墜13樓釀2死2傷 附近住戶：聽見金屬斷裂巨響 以為放鞭炮

台中市南區福田路、福田二街建案「登陽大地悅章」今上午傳出工安意外，2名工人自13樓高鷹架墜落喪命、1樓2人遭砸傷，附近民...

台中建案鷹架倒塌2人命危原因曝！ 市府勒令停工裁罰9萬

台中市南區福田路、福田二街1處建案今上午9點多傳出工安意外，現場鷹架不明原因倒塌，導致4名勞工受傷，其中2名工人墜落，當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。