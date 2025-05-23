玉井死傷車禍 Cheap批缺1設計害行人走在路中央：這是什麼第三世界？
近期接連發生多起行人死傷車禍，台南玉井日前有夫妻散步，卻遭暴衝的廂型車撞上，造成1死1傷悲劇。關注交通安全的百萬網紅「Cheap」說，看了真無言，因為路邊違停，行人都走到雙黃線上了，這是什麼第三世界？「那邊完全沒有人行道，騎樓也被店家占用，行人都要走在馬路上，這種環境你跟我說要發展觀光？笑死」。
Cheap今天在臉書表示，事發地，平常就只能走在馬路上，一到假日到處是違停更不用說。悲劇發生了，大家難過一陣子，新聞播幾天就結束，然後問題一樣在那。如果有像樣的人行道、實體阻隔，即使是暴衝，頂多是車子撞爛、損壞幾根鋼柱，人或許會驚嚇，但命是保住了。設計救不了所有問題，但總該比「什麼都不設計」好吧。
網友表示，「不用等到假日，這邊一到晚餐時間就整排都是違停了」、「又是行人用肉體保護汽車」、「在台灣能平安長大，真的運氣也很重要」、「台灣交通的系統性霸凌」、「總覺得說再多，政府一樣無為」、「台灣違停的選票比較重要」、「違停不可原諒」。
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