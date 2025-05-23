台中建案工人墜13樓釀2死2傷 附近住戶：聽見金屬斷裂巨響 以為放鞭炮

台中市南區福田路、福田二街建案「登陽大地悅章」今上午傳出工安意外，2名工人自13樓高鷹架墜落喪命、1樓2人遭砸傷，附近民眾也說一早聽到金屬拉扯、斷裂聲，還以為在放鞭炮，警方將報請檢方相驗、通報職安單位，釐清案發原因。

台中第三分局今上午9點7分獲報，福田路、福田二街口建案友人墜樓，現場鷹架作業吳姓主管表示，鷹架不明原因倒塌，正在施工的陳姓（44歲）、車姓（49歲）自13樓墜落地面，另1樓陳姓（66歲）、邱姓（36歲）遭鷹架砸傷，各自手擦傷、大腿骨折，4人送醫搶救。

警消指出，墜落的陳姓、車姓工人傷勢嚴重，當場失去呼吸心跳，緊急送醫仍宣告不治，後續將報請檢方相驗、由勞檢單位介入調查，將釐清當下是否依作業程序、雇主有無提供安全防護設備，及意外原因等。

台中消防勤工分隊長王怡喬說，13樓工地當時有3名工人，其中2人掉落地面，另1名作業中也遭砸傷，1樓部分則有2名工人遭鷹架砸到，因現場嚴重消防進入逐層搜索、出動空拍機，另經現場工作人員清點，確認無其他工人受困在內。