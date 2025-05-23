台中建案鷹架倒塌2人命危原因曝！ 市府勒令停工裁罰9萬

台中市南區福田路、福田二街1處建案今上午9點多傳出工安意外，現場鷹架不明原因倒塌，導致4名勞工受傷，其中2名工人墜落，當場失去呼吸心跳搶救中。台中市都發局長李正偉表示，查察後依建築法規定勒令停工，並裁處承、監造人各9萬元罰鍰；勞檢處指出，若查有疏失，可依違反職業安全衛生法處以3至30萬元罰鍰。

台中市勞檢處調查，該新建工程發包給承攬商施工，今上午9時從事施工架拆除作業，發生施工架倒塌，致4名勞工受傷，2人失去呼吸心跳，已送往醫院緊急搶救中。

都發局長李正偉表示，經查該建築規模為地上15層，地下3層，建案準備要完工，工人將上方施工鷹架拆架，但拆除過程，原施工鷹架堆放太多鷹架構架和構件，負載過重，加上上方鷹架和牆壁連桿已拆除，無法連結，導致上方鷹架倒塌，施工工人墜落意外。

都發局會同台中市結構工程技師公會至現場會勘，初步判斷是施工架拆除作業未依職業安全衛生法相關規定，導致施工架及人員墜落的工安事件，由勞工局依規查處。

李正偉說，另涉及違反建築法第63條規定，「建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施」，將查察後，依建築法第89條規定勒令停工，並裁處承、監造人各9萬元罰鍰。