快訊

NBA／MVP亞歷山大狂轟38分 雷霆西區決賽2：0領先灰狼

睡醒驚見135公尺貨船「擱淺」自家花園 挪威男直呼：太不真實

川普干預學術 溫文儒雅的哈佛校長挺身打自由之戰

聽新聞
0:00 / 0:00

太惡劣！屏東年輕公梅花鹿遭射殺頸部中彈…「疑鹿角太小」無價值遭棄屍

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

近日有民眾在屏東縣滿州鄉一處山坡，發現黑色塑膠袋內裝著一隻死亡公梅花鹿，頸部有個彈孔，明顯是遭人獵殺。民眾猜測，可能是因公鹿太年輕，只有一支小鹿角，沒有價值才被盜獵者丟棄。墾丁國家公園管理處表示，已會同警方加強巡邏查緝。

民眾在一處偏遠山坡發現此黑塑膠袋，一打開裡面竟裝著一隻公梅花鹿，只有一支小角，由鹿角推估是隻年輕公鹿，頸部有一個彈孔，死亡時間約半天。民眾推測，盜獵者可能射殺這鹿角還未成長的年輕公鹿，發現無市場價值，乾脆裝袋棄屍，態度十分惡劣囂張。

有居民表示，盜獵者專挑帶角的公鹿下手，因為頭骨可製成鹿角標本高價販售，屍體則隨意棄置山野，當地常見梅花鹿遺骸散落，空氣中還瀰漫一股屍臭。

對此墾管處表示，已會同保七總隊第八大隊針對梅花鹿盜獵重點區域加強巡邏查緝。梅花鹿目前雖不屬保育類，但在國家公園內獵捕野生動物已違反國家公園法第13條禁止狩獵動物或捕捉魚類，經查獲可裁處3000元罰鍰，也違反動物保護法，最高可處200萬以下罰金。本案恐涉及非法持有槍械，恐處3年以上10年以下有期徒刑，併科700萬元以下罰金。

有民眾在屏東縣滿州鄉一處山坡，發現黑色塑膠袋內裝著一隻死亡公梅花鹿。圖／民眾提供
有民眾在屏東縣滿州鄉一處山坡，發現黑色塑膠袋內裝著一隻死亡公梅花鹿。圖／民眾提供
盜獵者將梅花鹿屍體則隨意棄置山野，當地常見梅花鹿遺骸散落。圖／民眾提供
盜獵者將梅花鹿屍體則隨意棄置山野，當地常見梅花鹿遺骸散落。圖／民眾提供
有民眾在屏東縣滿州鄉一處山坡，發現黑色塑膠袋內裝著一隻死亡公梅花鹿，頸部有個彈孔。圖／民眾提供
有民眾在屏東縣滿州鄉一處山坡，發現黑色塑膠袋內裝著一隻死亡公梅花鹿，頸部有個彈孔。圖／民眾提供

梅花鹿 國家公園 動物

延伸閱讀

屏東愛文芒果今年恐減產剩3成 冠軍芒果1箱3000元

疑檢舉大姊頭販毒遭殺害棄屍 高警荷槍實彈逮行凶者

影／疑檢舉女毒販 高雄男遭設局殺害棄屍山區

高雄男疑毒品糾紛遭虐殺棄屍屏東山區 檢警赴現場勘驗遺體

相關新聞

影／台中建案嚴重工安意外！鷹架倒塌 2工人墜10樓OHCA命危

台中市南區福田路、福田二街1處建案今上午9點多傳出工安意外，現場鷹架不明原因倒塌，有2名工人墜落當場失去呼吸心跳，台中市...

台中建案工人墜13樓釀2死2傷 附近住戶：聽見金屬斷裂巨響 以為放鞭炮

台中市南區福田路、福田二街建案「登陽大地悅章」今上午傳出工安意外，2名工人自13樓高鷹架墜落喪命、1樓2人遭砸傷，附近民...

台中建案鷹架倒塌2人命危原因曝！ 市府勒令停工裁罰9萬

台中市南區福田路、福田二街1處建案今上午9點多傳出工安意外，現場鷹架不明原因倒塌，導致4名勞工受傷，其中2名工人墜落，當...

影／台中重大工安意外 鷹架倒塌2工人10樓墜地

台中市驚傳工安意外，今天上午九點多，位於福田路及福田二街路口一處建築搭設鷹架疑因載重過重倒塌，兩名正在施工的工人從十樓高...

太惡劣！屏東年輕公梅花鹿遭射殺頸部中彈…「疑鹿角太小」無價值遭棄屍

近日有民眾在屏東縣滿州鄉一處山坡，發現黑色塑膠袋內裝著一隻死亡公梅花鹿，頸部有個彈孔，明顯是遭人獵殺。民眾猜測，可能是因...

柯文哲、林洲民 昔日同僚當庭反目

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲京華城案，昨傳喚台北市都發局前局長林洲民作證；林證稱，柯在「居住正義」論壇曾說過「京華城一放手就差一百億」，柯不甘示弱反問林「公務員都不贊成，案子怎麼過的？」昔日長官部屬針鋒相對。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。