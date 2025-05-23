太惡劣！屏東年輕公梅花鹿遭射殺頸部中彈…「疑鹿角太小」無價值遭棄屍

近日有民眾在屏東縣滿州鄉一處山坡，發現黑色塑膠袋內裝著一隻死亡公梅花鹿，頸部有個彈孔，明顯是遭人獵殺。民眾猜測，可能是因公鹿太年輕，只有一支小鹿角，沒有價值才被盜獵者丟棄。墾丁國家公園管理處表示，已會同警方加強巡邏查緝。

民眾在一處偏遠山坡發現此黑塑膠袋，一打開裡面竟裝著一隻公梅花鹿，只有一支小角，由鹿角推估是隻年輕公鹿，頸部有一個彈孔，死亡時間約半天。民眾推測，盜獵者可能射殺這鹿角還未成長的年輕公鹿，發現無市場價值，乾脆裝袋棄屍，態度十分惡劣囂張。

有居民表示，盜獵者專挑帶角的公鹿下手，因為頭骨可製成鹿角標本高價販售，屍體則隨意棄置山野，當地常見梅花鹿遺骸散落，空氣中還瀰漫一股屍臭。