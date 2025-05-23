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台中建案嚴重工安意外！鷹架倒塌 2工人墜10樓OHCA命危

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台中建案嚴重工安意外！鷹架倒塌 2工人墜10樓OHCA命危

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市南區福田路、福田二街1處建案今上午9點多傳出工安意外，現場鷹架不明原因倒塌，有2名工人墜落當場失去呼吸心跳，台中市消防局出動第七、第六大隊及多個分隊到場，將傷者緊急送醫搶救中，詳細原因有待釐清。

台中第三分局今上午9點多獲報，南區遊園南路福田路、福田二街口有工地墜樓意外，經查現場鷹架作業吳姓主管表示，稍早鷹架不明原因倒塌，正在鷹架工作的陳姓（44歲）、車姓工人（49歲）墜落地面失去呼吸心跳，送醫搶救。

警方說，另有陳姓、邱姓工人遭倒塌鷹架波及受傷，各自手部輕微擦傷、大腿骨折，目前也送醫治療中。

台中市消防局說，上午9點4分獲報，現場有人自10樓鷹架摔落傷，派遣勤工、南屯、大里、專責等分隊，出動5車12人前往搶救。

案發現場。圖／讀者提供
案發現場。圖／讀者提供

骨折 工人 台中市

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