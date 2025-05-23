聽新聞
0:00 / 0:00
台中建案嚴重工安意外！鷹架倒塌 2工人墜10樓OHCA命危
台中市南區福田路、福田二街1處建案今上午9點多傳出工安意外，現場鷹架不明原因倒塌，有2名工人墜落當場失去呼吸心跳，台中市消防局出動第七、第六大隊及多個分隊到場，將傷者緊急送醫搶救中，詳細原因有待釐清。
台中第三分局今上午9點多獲報，南區遊園南路福田路、福田二街口有工地墜樓意外，經查現場鷹架作業吳姓主管表示，稍早鷹架不明原因倒塌，正在鷹架工作的陳姓（44歲）、車姓工人（49歲）墜落地面失去呼吸心跳，送醫搶救。
警方說，另有陳姓、邱姓工人遭倒塌鷹架波及受傷，各自手部輕微擦傷、大腿骨折，目前也送醫治療中。
台中市消防局說，上午9點4分獲報，現場有人自10樓鷹架摔落傷，派遣勤工、南屯、大里、專責等分隊，出動5車12人前往搶救。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言