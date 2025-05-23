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鄭文燦案 檢辯攻防沒新意

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

海基會前董事長鄭文燦昨現身桃園地院。記者陳恩惠／攝影
海基會前董事長鄭文燦昨現身桃園地院。記者陳恩惠／攝影

海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內收賄案，法院昨開庭勘驗會議音檔；鄭律師團質疑檢方入人於罪，檢方則反擊「任何公務員都不能收錢辦事」。審判長指檢辯「張飛打岳飛」，諭知六月再勘驗另一音檔。

法院昨勘驗二○一六年十二月十三日桃市府會議內容，該會議由鄭文燦主持，行賄被告廖俊松父子也參與。

檢察官說，鄭文燦知悉廖家父子並未取得此案九點一二公頃農地全部土地所有權人同意，仍於會議中提出為廖家父子等人解套方式。

律師說，檢方勘驗筆錄僅記載鄭文燦與廖俊松、廖力廷發言，未見局處主管說明，起訴有重大瑕疵，企圖誤導，檢方起訴內容形成密會假象，刻意入人於罪，五百萬元也非收賄。

審判長認為檢辯昨雙方攻防，已類似「張飛打岳飛」，雙方歷次庭訊論述內容差異不大，希望聚焦在聲請調查證據內容，諭知下次庭訊時間分別為六月十七日、七月十五日，將勘驗二○一七年一月六日桃園市政府會議音檔。

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